"Maduro construyó un sistema feudal que recibe dólares del narcotráfico": InSight Crime

La ONG InSight Crime presentó un informe titulado "La revolución de la cocaína en Venezuela" que advierte sobre la transición del vecino hacia la producción del alcaloide, la forma en que el régimen de Maduro busca regular el narcotráfico y el creciente poder de la guerrilla del ELN en el vecino país.

Angélica Durán Martínez y Jeremy McDermott, investigadores de InSight Crime dieron detalles sobre el reporte que habla sobre cómo Venezuela se convierte paulatínamente en uno de los centros de tráfico de cocaína más importantes del mundo y que podría estar mantenido por el régimen autoritario de Nicolas Maduro.

Publicidad

Según McDermott, Nicolás Maduro tuvo que construir un nuevo modelo de poder debido a que el Estado estaba en bancarrota, en el cual se aprovechan rentas ilegales. A través del sistema, según el autor de Insight Crime, la cabeza del régimen del vecino país obtuvo apoyo político. El investigador, además, habló sobre el gran poder del llamado "cartel de Paraguaná".

"Maduro tuvo que crear un sistema que yo describo como feudal, que no tiene plata del Gobierno central, porque no hay para robar. Entonces él tuvo que entregar feudos a su gente clave. Esos feudos podrían ser contratos estatales, acceso a minas de oro en el estado de Bolívar o puestos en la frontera con Colombia donde se puede cobrar peajes y tarifas sobre el narcotráfico. Ellos reciben la plata en dólares o en pesos colombianos, porque el bolívar no sirve para nada en un país que está casi dolarizado", indicó el investigador.

"El cartel de Paraguaná está concentrado en el estado de Falcon, en el Caribe venezolano. Obviamente ese es uno de los puntos pues está Arubá y Curazao cerca. Se puede llegar a muchas de estas islas que tienen vínculos con Europa, que sirven para mover cocaína hacia ese destino. También es una de las rutas para las lanchas Go Fast que cruzan hacia República Domincana. Es territorio fundamental para el narcotráfico. La historia del cartel de Paraguaná ilustra la importancia de las relaciones entre los narcos y los políticos", complementó.

Publicidad

Fortalecimiento del ELN

De acuerdo con McDermott, la guerrilla del ELN ha tenido un ascenso en Venezuela que hace cada vez más distante la posibilidad de que se siente a negociar debido a su fortalecimiento.

Publicidad

"Después del golpe de 2002, él [Maduro] decidió abrazar a la guerrilla colombiana como aliado estratégico ideológico. Maduro ganó, políticamente él ha ganado. Todavía tien que asegurar a su gente usando redes criminales. Está en, tal vez, la posición más fuerte desde que asumió la presidencia", declaró McDermott.

De acuerdo con Angélica Durán Martínez, profesora de la Universidad de Massachusetts, el aislamiento del régimen de Venezuela tuvo como contraprestación una mayor serie de beneficios para actividades ilícitas. "Aislar el gobierno venezolano ha creado más incentivos para que se use el narcotráfico políticamente", sostuvo la académica.

"Las fallas en la implementación del proceso de paz con las Farc mostraron al ELN que no importa qué se prometa en las negociaciones. En segundo lugar, para qué el ELN va a negociar con el GObierno colombiaqno cuando etá creciendo en términos de financia y poder militar, ya que puede continuar fortaleciéndose. El ELN actualmente es un grupo colombovenezolano. Venezuela no es solo un santuario para el ELN. Es un sitio donde ellos están ganando plata. Seguramente el frente oriental gana más plata en Venezuela que en Colombia, está reclutando venezolanos para sus filas y cuenta con el apoyo del gobierno de Venezuela", sostuvo McDermott.

"El décimo frente de las disidencias de las Farc estaba operando en Apure sin la bendición del régimen chavista. El ELN ha sido la fuerza dominante en Apure durante mucho tiempo. Cuando la guerra arrancó, con la muerte de Romaña, parece que la disidencia estaba ganando la guerra por el control de las rutas del narcotráfico, pero cuando se metió el ELN el décimo frente no pudo sobrevivir y esta guerra, para mí, está prácticamente terminada", complementó.

Publicidad

Conozca el informe de InSight Crime en su integridad:

Publicidad

Escuche a Angélica Durán Martínez y Jeremy McDermott en el tema central de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: