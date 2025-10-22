Magistrado recusado por la pensional dice que solicitud para apartarlo del debate fue extemporánea

Mucho se ha dicho sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional porque ha marcado un fuerte pulso entre el Gobierno y el alto tribunal sobre si se hunde o no, esta discusión ha tenido varios traspiés y uno de ellos tiene que ver con la recusación contra Héctor Carvajal interpuesta por la Senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia donde argumentó que Carvajal conceptuó sobre la Ley 2381 de 2024 conocida como la ley de las pensiones.

Blu Radio conoció un escrito de 15 páginas donde Carvajal defiende su permanencia en el debate argumentando que ese escrito de recusación fue presentado de manera tardía.

"En ese orden de ideas, la ciudadana Paloma Valencia ha debido proceder a presentar la recusación, una vez me posesioné como magistrado de la Corte, y no esperar por más de 3 meses, a radicar la solicitud, más aún cuando para el momento de mi posesión los supuestos fundamentos de su solicitud ya existían y por cuanto ella participó en el proceso de mi elección, como magistrado, en el Senado de la República, fecha para la cual la demanda ya estaba en curso", se lee en el escrito de Carvajal.

Senador Paloma Valencia es una de las que liderará marcha contra el decreto de la consulta popular. Foto: Facebook Paloma Valencia.

Si bien el magistrado Carvajal reconoció que, en su calidad de abogado contratista de Colpensiones, emitió conceptos sobre los artículos 76 y 93 de la Ley Pensional y sobre su trámite legislativo, pero aclaró que tales opiniones no lo vinculan ni comprometen su imparcialidad, ya que fueron elaboradas con anterioridad a su llegada al alto tribunal y carecen de vigencia jurídica.



Además, señaló que los temas sobre los cuales se pronunció en esos conceptos ya fueron decididos por la Corte en el auto 841 de 2025, en el que la Sala Plena ordenó al Congreso subsanar un vicio de procedimiento en la plenaria de la Cámara de Representantes.

“Dejo a consideración de la Sala las razones por las cuales estimo que la recusación planteada no está llamada a prosperar, dada la extemporaneidad en que fue presentada, la falta de actualidad y la inexistencia de identidad absoluta entre el objeto del concepto y la decisión que ahora debe adoptarse”, señaló Carvajal.

Lo que sigue entonces es que la Sala Plena de la Corte se reúna para zanjar este asunto sobre si declara infundada o no la recusación que pide sacar a Carvajal de la discusión de una de las reformas clave del Gobierno Petro.