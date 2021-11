Mamá de la niña estadounidense Lorena Von Karin, desaparecida en Antioquia, culpa a Colombia

Yanara Vega Fatela, madre de la niña Lorena Von Karon, desaparecida en Antioquia, culpó a Colombia por lo que pueda sucederle a la menor. Según la mujer, de nacionalidad cubana y residente de Estados Unidos, la menor llegó a Colombia porque su padre la sacó del país norteamericano el 17 de julio de 2020 sin su autorización.

“Él tiene fincas acá, la niña es americana, yo no soy colombiana, el papá tampoco. Ahora Colombia tiene que responder por la niña”, sostuvo la mujer.

Según la hipótesis de Vega Fatela, la pequeña pudo ser trasladada a Ecuador.

“De ahí la pasó a Ecuador y cuando la estaban buscando las autoridades, la pasó a Colombia. Su exesposa o esposa, no tengo conocimiento, me llamó y me dijo dónde estaba y las autoridades de Colombia los interceptaron”, indicó la mamá de la menor desaparecida.

El padre de la menor, Daniel Von Karin, tiene nacionalidad estadounidense y alemana. Un juzgado de Marinilla activó el mecanismo de la búsqueda para evitar la desaparición.

Escuche a Yanara Vega en entrevista con Mañanas BLU:

Publicidad

Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo: