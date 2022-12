¿Miente el testigo estrella en el caso Reficar?

Este viernes, a las 2:00 de la tarde Isaksson, exasesor jurídico de Reficar, pedirá perdón ante los miembros de la junta directiva de Ecopetrol como parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía con el que logró convertirse en el testigo estrella y con el que los fiscales pudieron abrir 4 líneas más de investigación en el caso.

Una de esas se denominó “el caso negocio”, en el que fueron imputados, pero dejados en libertad Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, expresidente de Ecopetrol; Reyes Reinoso Yánez, expresidente de Reficar, quien a la vez era miembro de la junta directiva; Pedro Alfonso Rosales Navarro, y Diana Constanza Calixto Hernández, integrantes de la junta directiva de Reficar.

En esa línea, Isaksson aseguró que maquillaron informes con información sobre las pérdidas que estaba dejando el proyecto de la refinería para que al presentárseles a Ecopetrol este siquiera desembolsando dineros. Lo cual, según la Fiscalía, llevó a que la petrolera tomara decisiones sin conocer la realidad y así, supuestamente, el proyecto terminó costando el doble.

Específicamente, Isaksson asegura que una reunión de la junta directiva de Reficar en la que participaron todos los anteriores, Ana Choucair, vicepresidenta financiera (e) mostró los resultados del proyecto y mostró un VPN (valor presente neto) negativo del proyecto que, según explicaciones de expertos, es un indicativo para saber si la inversión que hago hoy me está o no rentando a futuro.

Dice Isaksson que, al ver ese indicativo, los miembros de la junta directiva le pidieron a Choucair que no pusiera en el informe ese VPN y que solo lo presentarían con un indicativo que iba para arriba que era el TIR (tasa interna de retorno). Ese informe de Reficar lo presentaron ante la junta directiva de Ecopetrol y lograron otros desembolsos para el proyecto. Dice la Fiscalía que eso fue ilegal y que, por eso, los mencionados miembros de la junta directiva de Reficar incurrieron en administración desleal agravada y obtención de documento público falso.

Declaraciones que desmienten a Isakkson

Sin embargo, BLU Radio conoció declaraciones rendidas, en el 2013, por miembros de la junta directiva de Ecopetrol ante la Contraloría, testimonios que están en poder de la Fiscalía, abogados y el juez de garantías que puso en duda la tesis del ente acusador por lo que dejó que los procesados por el caso permanecieran en libertad.

Esos miembros de la junta aseguran que todos conocían que el VPN iba en negativo y que aun así decidieron aprobar los pagos que resultaron siendo sobrecostos. Que, aunque no apareciera el indicativo en los informes presentados por Reficar, al ver cómo iba el TIR se sobre entendía cómo iba el VPN.

Incluso, según expertos financieros consultados por BLU Radio explicaron que, si el “VPN es menor que cero, no implica ninguna perdida, sino la cantidad de dinero en pesos de hoy que faltó para que el inversionista ganara lo que quería ganar”.

Una de las declaraciones es la de Tomás González, exministro de Minas y Energía, que le dice a la Contraloría que en esa reunión se les presentó, por parte de la administración de Reficar en las diapositivas que forman parte de los anexos de esa reunión, “un VPN que a pesar de ser negativo, era menos negativo que perder todo el CAPEX invertido hasta el momento. Esto también reafirma que en términos de valor, era mejor seguir”.

A esta declaración se le suma la de Mauricio Santamaría Salamanca, exdirector de Planeación, que le dijo a la Contraloría que: “si usted está decidiendo si parar o seguir, ya no importa si el VPN es positivo o negativo o, lo que importa de verdad es que usted escoja la alternativa que le dé un mayor VPN. Así ambos sean negativos, es decir, el que sea menos negativo. Pero aun yendo más allá de lo que dice este documento en ese momento la decisión era muy clara, es decir, si hoy la tuviera que tomar la volvería tomar igualitica”.

Añade que “la administración de Ecopetrol y Reficar siempre nos mostró una TIR positiva como en el control de cambios 3 y un VPN que se iba reduciendo y que, aun siendo negativo, era mejor que abandonar”.

La tercera declaración conocía por BLU radio es la de Roberto Ricardo Steiner SamPedro, otro miembro de la junta de Ecopetrol que le dice a la fiscalía que “en varias juntas directivas de Ecopetrol consta que cuando los directores Revisaron la perspectiva económica del proyecto, consideraron tanto la VPN como la TIR”.

Dice además que “Un VPN negativo no necesariamente implica que no hay Ingresos positivos, sino que aquellos no alcanzan a compensar los costos de oportunidad de dejar al lado las alternativas de inversión”.

Finaliza diciendo que el análisis que debió emprender la junta directiva de Ecopetrol cuando se pusieron a su consideración los controles de cambio 2,3 y 4, era la de continuar con el desarrollo del proyecto o abandonarlo y asumir negativo que, como mínimo, alcanzaba el monto de recursos ya invertidos.

Esto quiere decir que, contrario la tesis de la Fiscalía, forjada con el testimonio Isakkson, la junta directiva Ecopetrol era consciente del VPN o indicativo negativo y que aun así decidieron continuar con el proyecto de la refinería. En otras palabras, que los miembros de la junta directiva de Reficar como Reynoso y Genaro Gutiérrez no tuvieron que maquillar informes Para que le siguieran desembolsando dineros que terminaron en un sobre costo de unos 4000 millones de dólares.

