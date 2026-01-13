En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / MinJusticia denunció que, según informe forense, usaron Pegasus para espiarlo a él y a su familia

MinJusticia denunció que, según informe forense, usaron Pegasus para espiarlo a él y a su familia

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, denunció que según un informe forense el software Pegasus fue usado ilegalmente para espiarlo desde el Ministerio de Defensa usando gastos reservados

Publicidad

Publicidad

Publicidad