Momento exacto en el que la jueza condena a 12 años al expresidente Uribe

Este viernes, 1 de agosto, a las 2:14 de la tarde la jueza Sandra Heredia empezó a leer la sentencia en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Ese momento quedó registrado en video durante la audiencia que ha sido transmitida públicamente desde los juzgados de Paloquemao. Sin embargo, cuando la jueza leyó la sentencia, la cámara del exjefe de Estado no estaba encendida, por lo que no se pudo ver su reacción.

"Condenar a Álvaro Uribe Vélez a la pena principal de 144 meses de prisión, que es lo mismo que 12 años de prisión, multa equivalente a 2420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días", dijo la jueza.

En la sentencia también se volvió a recordar que el expresidente fue absuelto del delito de soborno con el evento de Hilda Niño Farfán y el de fraude procesal en el evento relacionado con Harlington Mosquera, como ya se había establecido en la audiencia del fallo condenatorio del 28 de julio.

En el momento en el que la jueza repitió que el expresidente tendrá el beneficio de casa por cárcel, sí se pudo ver la reacción de Uribe ante la cámara, ya que no estuvo presencialmente en Bogotá en el juzgado. Se le vio serio, con el seño fruncido y atendo a lo que leía Heredia.



EN VIVO: audiencia de sentencia contra Álvaro Uribe

Tenso momento en la audiencia

Uribe arremetió contra la jueza Sandra Heredia, en respuesta a una queja de la magistrada por filtrar la decisión antes de su lectura oficial.

Al comienzo de la audiencia la jueza Sandra Heredia protestó por la filtración a medios de la sentencia oficial y aseguró que uno de los hijos del mandatario también contribuyó a la filtración.

"Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia", dijo el mandatario al cortar la intervención de la magistrada. "¿Se puede callar, señor Uribe?", respondió ella.