Ni en Caso cerrado: Comisión de Disciplina Judicial investigará pelea de novela de jueza con abogado

Una destemplada pelea entre una jueza y un abogado durante una audiencia en Fonseca, La Guajira, será investigada por la Comisión de Disciplina Judicial.

El perturbador agarrón lo protagonizaron la jueza primero municipal de Fonseca, Rocío Vargas Tovar, y el abogado Daniel Neira Ríos.

Publicidad

Ambos intercambiaron insultos indignos en el marco de una audiencia judicial. El caso por el que la funcionaria judicial y el jurista se encontraron tenía que ver con un supuesto intento de extorsión por parte de dos policías.

La funcionaria judicial calificó de “novela” la versión del abogado sobre una supuesta retaliación del denunciante, supuestamente porque la esposa de este último sostendría una relación extramarital con uno de los uniformados.

“Ninguna novela, respéteme señora juez. Yo no aquí Gustavo Bolívar, no vengo a contar novelas. Si la víctima se conecta y la jueza le hace un resumen porque tiene afán, ¿ese es el resumen para que intervenga? ¡A mí me respeta que yo no escribo novelas! ¿Esto es 'Café con aroma de mujer', 'Pasión de gavilanes' o qué?”, contestó furioso el abogado.

En medio de la arremetida, la abogada no se quedó callada y le cantó la tabla al abogado.

Publicidad

“Cállese que yo a usted no le he dado la palabra. Le dije que no me interrumpiera. Déjeme gritar porque ese es mi tono de voz. Qué pena, yo hablo fuerte porque soy caleña, no mojigata ni tolimense”, sostuvo la jueza.

Escuche el podcast Ser campeón viene con manual: