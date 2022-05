Niña abusada por compañeros en Bogotá tiene problemas cognitivos y era amenazada para que callara

La tía de la niña de 13 años, que según denuncias era abusada por tres compañeros en el colegio Jaime Pardo Leal de Bogotá, reveló que la menor tiene discapacidad cognitiva y era amenazada para que no contara lo que sucedía. Según la familiar, lo sucedido en el plantel ubicado en la localidad de Antonio Nariño era conocido por el coordinador de disciplina y este se negó a tomar correctivos.

“Hablamos con el coordinador de disciplina y él con ella, cuando la mamá fue a buscarla en la institución la niña salió doblada, decía que le dolía. No quería hablar, decía que no la tocaran, que se había caído. El sábado por la mañana empezamos a hablar con ella, decía que no. Todo lo negaba, hasta que lloró y dijo que no le gustaba lo que pasaba”, narró.

De acuerdo con la tía la niña le contó que era víctima de abusos al encargado de disciplina, pero este supuestamente no tomó ninguna acción para protegerla.

“[La niña] le dijo al de disciplina, ella me mandó un audio, le dijo que los echara y él les dijo que no podía porque tenían derecho de estudiar. El que la manoseaba seguía estudiando con ella y seguía tocándola”, agregó la familiar.

Según el testimonio de la menor, los compañeros cometían abusos en el quinto piso de la institución educativo y los abusos se extendieron por cuatro meses.