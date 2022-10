No hay un testimonio que incrimine a Uribe con El Aro, La Granja y Valle: abogado

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, dijo que no existe un solo testimonio que incrimine al expresidente Álvaro Uribe con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle, casos que la Corte Suprema de Justicia declarará de lesa humanidad.



“Nadie tiene ningún reparo en que se declaren de lesa humanidad. Sobre eso no debe haber ninguna polémica, lo que sí me preocupa es que se pretenda hacer una relación del expresidente Uribe con estos hechos porque hay una verdadera descontextualización de la realidad”, dijo.

“No existe un solo testimonio de una persona que haya sido testigo de hechos al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, añadió.

Agregó que en el caso de las masacres la compulsa de copias se fundamenta en el hecho de que hay testigos que dicen que el helicóptero que supervisaba supuestamente la masacre era de la Gobernación de Antioquia.

“Sin embargo, en la investigación en la Comisión de Acusaciones hay múltiples testimonios y evidencias que indican que ninguno de los helicópteros estuvo en el lugar de la masacre”, añadió.

Añadió que en el caso de la muerte de Pedro Juan Moreno tres investigaciones que concluyeron que la falla del helicóptero fue humana y no hubo ninguna conspiración.

El objetivo de esta determinación de la Corte Suprema, cuyo ponente es el magistrado Fernando Bolaños, es evitar que las investigaciones prescriban.

