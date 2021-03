No maté al policía; me subí a la moto porque iba a mi casa: detenido por muerte de patrullero Caro

Un juez de Bogotá legalizó la captura del venezolano Wilkerson Slyke Hernández por el asesinato del patrullero Edwin Caro, el pasado miércoles en el norte de la ciudad, según reportó Noticias Caracol.

El presunto homicida no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso con tentativa y fabricación porte y tenencia de armas de fuego en calidad de coautor, que le imputó la Fiscalía.

El hombre manifestó que cometió un error al subirse a la moto con el delincuente que murió, pues había dicho que lo llevaría a su casa.

“La verdad es que yo nunca maté a ningún policía. Yo lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32. Yo sé que cometí un error al estar con ese muchacho, pero él solo me iba a llevar a mi casa. Él me sorprendió con eso que sucedió, por eso yo corrí asustado”, dijo Wilkerson Hernández.