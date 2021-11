"No pueden venir a escudarse en unos soldados": hermano de dos asesinados en falsos positivos

La Corte Constitucional negó el retiro de los murales "quién dio la orden", en el que se cuestiona la participación de oficiales de las Fuerzas Armadas en 6.402 casos de 'falsos positivos' entre 2000 y 2010. Sobre la decisión, Alexander Castro, víctima del asesinato de dos de sus familiares, habló con Mañanas BLU.

"Recibimos el fallo con mucha satisfacción, fue una lucha dura por el reconocimiento de la verdad, de la justicia y la libre expresión. Si nosotros tomamos la decisión de poner los nombres y las imágenes de estos generale es porque estamos totalmente seguros de lo que estamos diciendo y sabemos de la responsabilidad de ellos", declaró Castro.

" Sabemos quién cometió los crímenes , quién comandaba y quién dio las ordenes. La tenemos clara, no tenemos que esperar a que haya una condena para señalar a estas personas responsables", añadió.

De acuerdo con Castro, las sobrevivientes saben que deben esperar fallos de la justicia, pero aseguró que la verdad ya la tienen los familiares de los asesinados, quienes sufrieron por los crímenes.

"El general Marcos Pinto no fue el único que puso tutela al Movice. También Enrique González Peña, quien mandó un derecho de petición diciendo que le dijeran por qué lo ponían en el mural. Movice le respondió con todos los argumentos y las pruebas. El señor colocó tutela y la perdió", afirmó Castro.

"No estamos señalando por señalar, que ellos nieguen es otra cosa. Si no quieren aparecer en el mural, pues no hubieran cometido lo que cometieron. Ellos no pueden venir a escudarse en unos soldados sabiendo que ellos eran los comandantes", complementó.

Escuche a Alexander Castro en entrevista con Mañanas BLU: