No soy un hombre de fraudes, siempre he sido recto y limpio: Luis Alfredo Ramos

Noticias Caracol conoció un documento en el que Estados Unidos advierte sobre las estrategias del exfiscal Luis Gustavo Moreno, hoy detenido y a punto de ser extraditado, para manejar procesos e investigaciones en órganos judiciales, entre los que estaría la propia Corte Suprema de Justicia.

Las artimañas del exfiscal Moreno para litigar en el alto tribunal quedaron al descubierto cuando su socio Leonardo Pinilla se reunió con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons en Estados Unidos.

“Las conversaciones, que se realizaron a través de servicios cifrados, fueron capturadas y registradas por la DEA”, dice el documento de la justicia norteamericana.

Son siete casos los que el exfiscal Moreno manejó ante la Corte Suprema, incluidos los de Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade, que se encuentran en la mira de la justicia.

A propósito, Noticias Caracol habló con el exgobernador de Antioquia y excongresista Luis Alfredo Ramos, uno de los presuntos implicados con el cambio de sumas de dinero por decisiones judiciales a su favor.

Aseguró que hay intenciones oscuras detrás de su vinculación con el escándalo de corrupción en el alto tribunal.

“Jamás entregué dinero, no soy un hombre que haga fraude, mi vida ha sido limpia, he sido un hombre recto. Por eso he tenido la confianza de mucha gente en Antioquia y en el país. Jamás he entregado dinero para hacer cosas sucias”, enfatizó.

Dijo que, por ejemplo, a Leonidas Bustos solo lo veía en las audiencias de la Corte cuando era magistrado.

Finalmente, se mostró confiado en que la Corte Suprema de Justicia cambie la decisión que podría ser absolutoria en su favor.

“Creo que la Corte no podrá cambiar esa decisión que tiene, creo que saldré muy bien librado de toda esa información que se ha dado, y sobre todo porque ahí no dice mi nombre, ni que yo di dineros. Eso tiene que quedar absolutamente claro”, finalizó.