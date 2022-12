Nueva Sala de Instrucción decidirá si interceptación a Uribe es legal: magistrado Hernández

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis Hernández, explicó en BLU Radio que casos como el de Álvaro Uribe y Armando Benedetti lo definirán los nuevos magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Instrucción dese alto tribunal. Específicamente dentro del proceso contra el expresidente Uribe, los magistrados tendrán que decidir la legalidad de las interceptaciones telefónicas que habrían sido obtenidas por error.



“Ese es un problema que tiene que resolver la nueva Sala Especial de Instrucción. Nosotros, resuelvan como resuelvan, acatamos la decisión”, declaró el magistrado Hernández.



De acuerdo con Hernández, las interceptaciones por error al expresidente son lo que se define en el procedimiento penal como un hallazgo inevitable.



“Voy a poner un ejemplo que es parecido (…) resulta que al escribir el mandato de allanamiento (…) un secretario, en lugar de carrera escribe calle. Era carrera 12, escribe calle 12, pero la dirección era otra. Van a esa dirección y allanan. Que hubo un error, pues claro. Y en el allanamiento encuentran a una persona secuestrada. Entonces, hay varias preguntas que hacer ahí. O sea, las autoridades que se dan cuenta (...), ¿extienden excusas, qué pena, sigan en su secuestro y se van?”, dijo el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.



“La mala fe debe estar al margen de este debate. Cuando se ordena el allanamiento el magistrado deliberadamente no estaba interceptado a Álvaro Urbe, él cree estar interceptando a Nilton Córdoba”, agregó.



Hernández presentó un balance de las investigaciones que serán asumidas por los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Instrucción de ese alto tribunal.



“Veintiún casos de instrucción para un total de 464 casos. O sea, uno puede decir que es una cifra alta la que va a pasar a esa sala de instrucción”, puntualizó Hernández en entrevista con BLU Radio.



“Eso tiene una explicación, digamos a partir del 20 de Julio de este año cuando hay cambios de congresistas”, explicó.



“Cuando hay cambio de congresistas, todas las conductas que no están relacionadas con la función y esos congresistas no ganaron la curul, vuelven al fiscal general de la Nación si están en investigación. Nosotros devolvimos 41 casos por esa razón, pero muchos que tenían procesos en la Fiscalía se hicieron congresistas, son 216 casos. Digamos por el fuero sobreviniente”, agregó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.



Hector Javier Alarcón, Cristina Eugenia Lombana Velásquez, César Augusto Reyes Medina y Francisco Javier Farfán Molina serán los encargados de garantizar la segunda instancia para aforados constitucionales.

