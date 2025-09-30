Nuevos detalles del caso de bebé de 11 meses que murió en jardín infantil de La Calera

En el municipio de La Calera, Cundinamarca, se registró un hecho que ha causado consternación: el fallecimiento de Liam, un bebé de 11 meses, mientras se encontraba en el centro de atención infantil Arte Kids. El caso, ocurrido el 29 de septiembre, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación y ha suscitado inquietud en la comunidad.



Cronología del caso

De acuerdo con familiares, la madre del menor dejó al niño en el jardín infantil alrededor de las 7:30 a.m., como parte de su rutina diaria. Hacia las 10:00 a.m. recibió una llamada de una de las docentes informándole que el bebé se encontraba en estado grave y había sido llevado a urgencias.

El menor ingresó al puesto de salud de La Calera sin signos vitales y, pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvarle la vida. Posteriormente, el cuerpo fue remitido al Hospital Divino Salvador de Sopó, entidad encargada de administrar el centro de salud del municipio.

“El niño llega sin signos vitales al puesto de salud. Se activaron los protocolos de reanimación, pero lamentablemente falleció”, informó el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, en entrevista con Blu Radio.

Jardín Infantil Arte Kids en La Calera Foto: Blu Radio

Investigación penal y sellamiento del lugar

El jardín infantil Arte Kids, ubicado en la vereda Villa García, fue sellado por las autoridades mientras avanza la investigación penal. Según la administración municipal, la institución llevaba alrededor de siete años de funcionamiento en la zona y estaba registrada como un centro de estimulación temprana privado.



“La Fiscalía solicitó documentos e informes a la Alcaldía y ya fueron entregados. En el rastreo que se hizo, no aparecen quejas previas contra este establecimiento”, señaló el alcalde.El CTI de la Fiscalía realizó la inspección del inmueble, además de entrevistas con familiares y allegados del menor. El cuerpo del niño fue trasladado a Medicina Legal, donde se llevará a cabo la necropsia que permitirá establecer la causa de la muerte.



Sospechas y versiones en la comunidad

Familiares del menor han expresado dudas sobre lo ocurrido, pues aseguran que Liam fue entregado al jardín en perfecto estado de salud. También han manifestado preocupación por presuntos vínculos entre una de las cuidadoras y un funcionario de la administración municipal, lo que podría —según ellos— interferir en el proceso judicial.

El alcalde Hernández aclaró esta situación, indicando que uno de los padres de una docente trabaja en la empresa de servicios públicos del municipio, sin tener relación directa con la Alcaldía ni cargos de responsabilidad administrativa.

Causa de la muerte, pendiente de resultados oficiales

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el estado físico del menor al llegar al centro médico ni sobre posibles signos de violencia. La determinación de la causa de la muerte dependerá del dictamen oficial de Medicina Legal.

Publicidad