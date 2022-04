Odebrecht: Procuraduría absuelve a exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody

La Procuraduría absolvió a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por el caso Odebrecht. Según el Ministerio Público, las exfuncionarias no infringieron la ley y no existió un conflicto de intereses en la participación de las entonces ministras de Comercio y Educación en esa obra particular del Conpes, el proyecto Ruta del Sol, que fue aprobado en 2013.

Y es que, en 2018, la Procuraduría citó a juicio disciplinario a las exministras por presunto conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto Ruta del Sol sector 2 y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

En su momento, el Ministerio Público cuestionó a las exministras de estar, presuntamente, con un impedimento porque, con la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias. Por ejemplo, se comprobó que miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban.

La entidad comprobó que los hermanos Parody fueron representantes legales de una sociedad que era minoritaria y accionista de otra que, finalmente, fue escogida por Cormagdalena para otorgarle la concesión sobre el puerto fluvial, meses después de haberse desarrollados las sesiones Conpes en que participaron las exministras.

Finalmente, la Procuraduría emitió un concepto en el que señala que no había conflicto de intereses a partir de un repaso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Concluyó que el interés que podía existir no era directo y, por tanto, no se cumplían las condiciones para determinar un conflicto de intereses y la comisión de una eventual falta disciplinaria.

