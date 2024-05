Olmedo López le “tomó el pelo” a la Fiscalía para dilatar su declaración ante la Corte Suprema

Blu Radio conoció el “detrás de cámaras” de los días previos a la decisión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, de ordenarle a la Policía que llevara a la fuerza al exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, para que rindiera declaración ante el Alto Tribunal.

La historia comenzó el viernes 24 de mayo en horas de la noche, cuando la sección de esquemas de seguridad de la Fiscalía recibió la instrucción para trasladar a López a rendir testimonio ante la Corte, el miércoles 29 de mayo.

Dicha instrucción fue comunicada a los integrantes del esquema de seguridad de Olmedo López el lunes 27 de mayo, que es el mismo día en el que uno de sus escoltas le informa directamente: López contesta que hablaría con sus abogados.

Un día después, el martes 28 de mayo, una vez terminada la diligencia de Olmedo López ante la Fiscalía buscando un acuerdo judicial, el jefe del esquema de seguridad que lo protege le volvió a comunicar que debía acudir el miércoles 29 de mayo a las 10 de la mañana ante la Corte Suprema de Justicia y en esa oportunidad, le muestra los documentos que sustentan la citación.

López le respondió de forma descortés al jefe de su esquema de seguridad, reclamándole por supuestamente inmiscuirse en su proceso, hecho que ocurrió en presencia de dos abogados del exdirector de la Unidad, quienes posteriormente le informan al jefe de seguridad que cumplirían la orden de desplazamiento y piden que Olmedo López sea recogido a las 9 de la mañana del miércoles 29 de mayo.

Sin embargo, pese a que el esquema de seguridad llegó puntual a recoger a Olmedo López al sitio convenido, el exfuncionario dilató su salida y finalmente se negó a asistir a la Corte Suprema de Justicia.

Ante esta situación, los jefes de la sección de operaciones y esquemas de seguridad de la Fiscalía hicieron presencia en el sitio en el que se encontraba Olmedo López para oficializar un llamado de atención por incumplir las normas del programa de protección y para insistirle en la importancia de que cumpliera la cita en la Corte Suprema de Justicia o para que justificara su inasistencia.

En ese momento, los oficiales de protección de la Fiscalía le mostraron a Olmedo López la comunicación que envió la Corte Suprema de Justicia y a pesar de que él la leyó, se negó a firmar para confirmar recibido.

El exfuncionario se comunica en ese momento con sus abogados quienes aseguran que ya le informaron a la Corte sobre las razones de la inasistencia de Olmedo López a la diligencia y preguntan a los funcionarios de la Fiscalía si harían conducción del testigo a la Corte, a lo que ellos responden que no está dentro de sus facultades.

Finalmente, a la 1 de la tarde de este miércoles llega una comunicación de la Corte ordenando coordinar con la Dijín el traslado de Olmedo López para la diligencia judicial en la que guardó silencio.

Blu Radio conoció que esta versión fue consignada por funcionarios de la Fiscalía en un informe que fue remitido al despacho del magistrado Héctor Alarcón.

Abogado de Olmedo López niega haber sido notificado

El abogado José Luis Moreno habló en Mañanas Blu de unas presuntas irregularidades en las medidas de seguridad para Olmedo López, pues, según indicó, en esta ocasión llegaron a recogerlo en carros particulares y él no sabía que eran policías porque “su esquema no estaba y nunca le informó”. Sin embargo, esta versión contrasta con los videos del momento en el que el exfuncionario llegó a declarar, pues se ve cómo ingresó a la Corte fuertemente custodiado y en camionetas blindadas.

“Él tiene miedo de su vida porque ha recibido amenazas y no solamente las que hoy en día los medios conocen, sino otras que ya hemos manifestado por el conducto a través de la Fiscalía, que lo manifestamos el martes y él sí tiene miedo de que lo vayan a atentar. No solo ha recibido amenazas de grupos al margen al margen de la ley, que lo ponen a él en un total riesgo frente a la actuación irregular que ocurrió ayer. Es que vayan policías en un transporte escolar, pues eso no se le ocurre a nadie, eso no es el debido proceso; debieron existir canales y carros institucionales, no carros particulares”, aseveró Moreno.

Añadió que este tipo de situaciones “lo que podrían generar es una nulidad en el proceso o una intimidación en el mismo”. De acuerdo con el abogado, López no estaba “debidamente notificado” de la citación.