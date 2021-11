Periodista Gabriela Cárdenas sufrió agresión en un taxi en Bogotá: "me tiran al suelo"

Momentos de pánico vivió la periodista Gabriela Cárdenas, quien fue víctima de los delincuentes en Bogotá al abordar un taxi durante la madrugada del 1 de noviembre en la zona T de la capital del país.

"Tomé un taxi en la calle, sé que no se debía hacer así, pero estaba muy llena la zona y era muy difícil tomar un servicio a la 1:00 de la madrugada. Vi que no tenía cartón de identificación y esa fue la primera señal de alarma. Pensé que algo iba a salir mal. Cuando empezamos el recorrido el conductor empezó a cambiar las direcciones hacia mi destino", relató la presentadora.

Forcejeó con un delincuente por varios segundos

"Cuando llegó a un punto en especifico donde no hay casi flujo de carros paró y dijo, cierra bien la puerta que la tienes abierta. En ese momento pensé que alguien iba a entrar. Abrí la puerta, pero para salir a correr porque ya sentía el miedo. Un hombre sale de la nada e intenta meterme al vehículo a la fuerza. Me tapa la boca, forcejeo con él y como ve que no puede ingresarme me cogió del cabello y me tiró al suelo. Quede desorientada", contó Cárdenas.

Vecinos de la zona le ayudaron a la periodista. Mientras tanto, las autoridades analizan los videos del hecho.

¿Qué dice la Policía?

El general de la Policía de Bogotá, Eliecer Camacho, se refirió al caso de Gabriela Cárdenas y lo calificó como algo "lamentable".

"Es lamentable que esto suceda en nuestra ciudad. Estamos tratando de llegar a los responsables con material probatorio. Vamos a colocar toda nuestra fuerza para lograr judicializarlos. Ella presintió que los hombres iban a hacer una actividad delincuencial. Estamos con las pesquisas", indicó el oficial.

