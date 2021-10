En menos de 30 segundos, mujer fue arrollada por un taxi y después por una moto en Bogotá

Una madre cabeza de familia fue arrollada por una moto y por un taxi en menos de 30 segundos. La víctima denunció que el conductor del carro huyó de la escena, mientras que transeúntes se negaron a brindarle atención.

El infame caso se registró en el barrio Granada Sur, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

“Miré a un lado y al otro, me quedé y miré si venía el SITP, me devolví y ahí fue el impacto de la moto. Me caí, me desmayé, no sé qué pasó y ahí fue cuando creo que pasó el taxi”, declaró la mujer.

Con ayuda de varias cámaras de seguridad, las autoridades intentan identificar las placas del taxista, que al parecer se dirigía rumbo al barrio 20 de Julio.

