Petro deberá retractarse de señalamientos contra fiscal Burgos que llevó caso contra su hijo Nicolás

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de primera instancia que ordena al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las declaraciones en las que señaló al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño de pertenecer o favorecer a estructuras del narcotráfico.

La Sala concluyó que el mandatario vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad del fiscal, que estuvo al frente del proceso en contra del hijo del presidente, Nicolás Petro, y también en la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

La magistrada ponente Patricia Salamanca Gallo, de la Sección Segunda – Subsección F, reafirmó que lo dicho por el presidente excedió los límites del debate público y de la libertad de expresión, pues no contaron con sustento probatorio ni con respaldo judicial que las validara.

Esta decisión mantiene intacto el fallo del Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, emitido el 28 de agosto, que había ordenado al jefe de Estado retractarse de manera formal en un plazo máximo de cinco días.



De acuerdo con el expediente, el fiscal Burgos, delegado ante el Tribunal y adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, presentó una acción de tutela tras considerar que las afirmaciones del presidente, televisadas y a través de su cuenta de X, pusieron en riesgo su vida y dañaron gravemente su reputación profesional.

Entre las expresiones que motivaron la demanda se encuentran señalamientos en los que Petro calificó a Burgos como “fiscal subordinado a la mafia”, “narcofiscal” y supuesto favorecedor del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, dentro de la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, en mayo de 2022.

Además, el presidente aseguró que el fiscal “borró el nombre de Marset del expediente” y que habría ejercido “tortura psicológica” sobre su hijo Nicolás Petro durante el proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El Tribunal sostuvo que tales afirmaciones no pueden entenderse como meras opiniones políticas, como lo argumentó la defensa presidencial, sino como hechos verificables que carecen de sustento. De hecho, la Fiscalía General de la Nación certificó que no existen investigaciones ni procesos disciplinarios o penales en contra del fiscal Burgos por narcotráfico o por vínculos con estructuras criminales.

En su análisis, la corporación judicial reiteró que el derecho a la libertad de expresión, si bien es fundamental, no es absoluto. Las declaraciones del presidente, dijo el fallo, sobrepasaron los límites razonables y desconocieron el principio constitucional de presunción de inocencia, afectando la dignidad y la honra de un servidor público que ha actuado dentro del marco de la ley.

La orden judicial de primera instancia establece que el mandatario deberá retractarse públicamente en una sesión televisada del Consejo de Ministros por lo dicho en la declaración del 4 de febrero de 2025, en la que “manifestó que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, sacó de la investigación por el homicidio del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci, al sindicado Sebastian Marset y que el Fiscal Burgos pertenecía a una banda del narcotráfico, teniendo en cuenta que no existe sentencia que lo condene”.

También ordenó la rectificación a través de su cuenta de X por cinco trinos en los que relacionó a Burgos con mafias del narcotráfico y en los que aseguró que ejerció violencia psicológica en contra de su hijo Nicolás.

Por su parte, el abogado del fiscal Burgos, Juan Sebastián Rondón Duarte, celebró la decisión, destacando que “reafirma la independencia del poder judicial frente a los demás poderes públicos y dignifica la función de los jueces y fiscales”.

El comunicado del abogado destaca que las declaraciones del presidente Petro “han sido reiteradas y vindicativas”, y que su cliente ha sido víctima de una campaña de desprestigio por las investigaciones que adelantó contra Nicolás Petro Burgos.