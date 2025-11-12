En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Piden investigar a María del Mar Pizarro por presunto conflicto de interés con bar Before Club

Piden investigar a María del Mar Pizarro por presunto conflicto de interés con bar Before Club

Según la solicitud, la congresista intervino en espacios de discusión normativa que afectan directamente el sector económico al que pertenece su negocio.

