Piden investigar a María del Mar Pizarro por presunto conflicto de interés con bar Before Club

Ante la Procuraduría fue presentada una queja disciplinaria contra la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, por presuntamente incurrir en un presunto conflicto de interés al haber participado en las mesas técnicas de la denominada 'Ley de la Noche', pese a ser propietaria del 100 % del establecimiento Before Club, ubicado en Bogotá.

Quien presentó la queja fue el abogado Leinder Molina Miranda, quien está pidiendo a la Procuraduría abrir una investigación disciplinaria contra la representante Pizarro, practicar las pruebas pertinentes y, si se comprueba la falta, imponer la sanción de destitución e inhabilidad general prevista en la ley.

Según Molina, la congresista intervino en espacios de discusión normativa que afectan directamente el sector económico al que pertenece su negocio, vulnerando los principios de imparcialidad y transparencia exigidos a los servidores públicos.

El documento radicado dice, además, que la congresista ofreció versiones contradictorias sobre su relación con el establecimiento: en entrevista con medios de comunicación admitió ser su propietaria, pero luego en redes sociales aseguró que el local pertenece a una persona jurídica conocida como Before S.A.S., de la cual ella es única accionista y representante legal.



Esta situación, según el denunciante, demostraría su condición de beneficiaria económica y, por tanto, su interés directo en las decisiones sobre la regulación nocturna. Pese a ello, no habría declarado impedimento ante la Cámara de Representantes ni ante la Comisión de Ética, lo que constituye, en criterio del denunciante, una omisión disciplinaria gravísima.