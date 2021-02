¡Pilas! Mediante cadena en WhatsApp, inescrupulosos buscan estafar con falsas promesas de tierras

Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se pronunció en Mañanas BLU 10:30 sobre una cadena que circula en WhatsApp, con la cual estafadores ofrecen supuestos lotes a personas, con el fin de exigirles dinero y defraudarlas.

En Putumayo se detectó un audio que parece una cuña para radio, de tal calidad, que confunde a las personas. La directora de la ANT advirtió a las personas para que tengan cuidado, pues se trata de delincuentes que lo que único que buscan es estafar a través de la suplantación de funcionarios de la entidad.

"Estamos muy preocupados. Hemos venido haciendo seguimiento a falsos tramitadores que hay en el país. Se hacen pasar por funcionarios de la ANT, dando información falsa a los campesinos sobre el trámite de adjudicación de tierras o formalización de sus predios", indicó la funcionaria.

"Estas personas les cobran a los campesinos por los trámite o les dicen mentiras sobre los procesos. Pueden llegar a darles títulos falsos, engañando a la comunidad con algún tipo de propósito, que no es sano ni legal", complementó.

La directora de la ANT aseguró que los departamentos donde se registra más el fenómeno delincuencial son Tolima, Meta, Huila, Antioquia, Córdoba y Risaralda.

Publicidad

"Con este audio que nos llega de Putumayo quedamos muy preocupado. Le pedimos a al ciudadanía que por favor no crea en él. La ANT no trabaja de esa manera. No hace ese tipo de convocatorias por radio. Generalmente se hacen visitas personales

Escuche a Myriam Martínez en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: