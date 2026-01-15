En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Preacuerdo: alias 'El viejo' pagaría 25 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Hasta el momento, el ente acusador ha promovido negociaciones judiciales con al menos cinco personas, en una estrategia orientada a esclarecer la cadena de responsabilidades, identificar a los determinadores y consolidar el acervo probatorio del caso.

