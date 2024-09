Presidencia solicita declarar improcedente tutela por "muñecas de la mafia" a periodistas

Mediante un oficio enviado al consejero de Estado, Jorge Iván Duque Gutiérrez, la apoderada del presidente Gustavo Petro, Carolina Jiménez Bellicia, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela presentada por el abogado Germán Calderón España, en la que se pide que el primer mandatario se retracte de la declaración hecha el pasado 31 de agosto, donde calificó de “muñecas de la mafia” a periodistas mujeres que, según él, sin especificar a quiénes se refería, responden al poder.

La Presidencia presenta tres argumentos para justificar la improcedencia de la tutela: “(i) El accionante no solicitó previamente la rectificación directamente a la Presidencia, (ii) El accionante no actúa en representación de las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia, (iii) A su juicio, con su declaración el presidente no vulnera los derechos de las mujeres periodistas”.

En el documento se lee: “Al abordar este tema, el presidente señala que existen periodistas, independientemente de su género, que han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual representa una grave preocupación para la integridad de la profesión. Este contexto pone de manifiesto la complejidad del fenómeno, donde la influencia del narcotráfico puede comprometer la objetividad y la ética en el ejercicio periodístico. Con esto, el presidente busca abrir un debate sobre la necesidad de salvaguardar la independencia del periodismo frente a estas amenazas”.

El documento de 16 páginas, dirigido al magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Segunda, Subsección A, también argumenta que la influencia del narcotráfico compromete la objetividad y la ética del periodismo.