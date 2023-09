Procuraduría cita a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a declarar en caso Nicolás Petro

La Procuraduría General de la Nación citó a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol , para que entregue su versión en medio de la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro, por el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Roa, quien fue gerente de la campaña Petro Presidente, se deberá presentar el próximo 12 de septiembre en la mañana en la sede de la Procuraduría de Barranquilla.

Hace tres semanas, en diálogo con BLU Radio, Roa insistió en que no iba a renunciar a su cargo y que la campaña se había vigilado de manera rigurosa, revisando de manera detallada los ingresos, costos y gastos reportados ante el Consejo Nacional Electoral.

“Pues él (Nicolás Petro) no fue oficialmente dentro de la campaña, ni políticamente ni logísticamente ni económicamente, no fue vinculado a la campaña (…) No, al menos bajo la dirección de la campaña central”, reiteró Roa, y agregó que él era el único autorizado para recaudar y gestionar los recursos.

Cabe recordar que contra Nicolás Petro, exdiputado de la Asamblea del Atlántico, hay una investigación en curso porque habría recibido dineros de personas como Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra y parte de esos recursos los ingresó a la campaña.

Nicolás Petro sigue en Barranquilla bajo libertad condicional, mientras avanza el proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

