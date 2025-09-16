Procuraduría destituye e inhabilita a exdocente por presentar diplomas falsos

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por cinco años contra José Luis Muñoz Castrillón, exdocente provisional del Colegio San Cristóbal Sur en Bogotá, tras comprobarse que utilizó tres diplomas falsificados para ser nombrado y permanecer en su cargo dentro de la Secretaría Distrital de Educación.

De acuerdo con el fallo, el exdocente presentó títulos inexistentes para acreditar supuestas calificaciones como licenciado en Filosofía, magíster en Gestión y Doctor en Educación. Las universidades en cuestión certificaron que no había registros académicos ni acreditaciones a su nombre. Incluso, durante el proceso, Muñoz Castrillón confesó de manera voluntaria haber entregado dichos documentos falsos.

Diploma. Foto: Procuraduría

El Ministerio Público concluyó que la conducta del exfuncionario vulneró los principios de moralidad, lealtad y transparencia que rigen la función pública, además de afectar la legitimidad del proceso de selección docente de la Secretaría de Educación de Bogotá.

La decisión de la Procuraduría ordena que el sancionado no pueda ejercer cargos públicos durante cinco años. Además, como parte de las medidas complementarias, el ente de control remitió copia del expediente a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para que estas autoridades evalúen posibles actuaciones fiscales y penales en el caso.