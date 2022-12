Procuraduría pide levantar detención contra Aníbal Gaviria

A través de una carta dirigida al magistrado Ariel Augusto Torres de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, la Procuraduría General de la Nación pidió que se revoque la medida de aseguramiento impuesta por el fiscal delegado ante la Corte por la que Aníbal Gaviria cumple 26 días suspendido de su cargo como gobernador de Antioquia, detenido en su casa.

Según Marta Luz Reyes, procuradora segunda delegada para la investigación, en la medida de aseguramiento contra Gaviria "no aparecen suficientemente acreditados ninguno de los fines constitucionales (...) En opinión de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba; igual tampoco adjuntó las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las “víctimas”".

Así las cosas, la Procuraduría se suma al pedido de la defensa de Aníbal Gaviria de que se revoque la orden por la que mantiene en casa por cárcel.

A partir del miércoles 5 de julio, la Corte Suprema de Justicia tiene cinco días hábiles para pronunciarse sobre el control de legalidad sobre la medida.

