¿Qué hay detrás de la muerte de Jorge Uribe en Cali? Hija y hermano de empresario se contradicen

En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Alejandra Uribe, hija del empresario Jorge Hernández Uribe, asesinado en abril, aseguró que su tío Juan Carlos Uribe es el responsable del crimen de su padre y confía plenamente en la Fiscalía.

Su postura ha fragmentado a la familia, que defiende la inocencia de Uribe. Alejandra afirmó la culpabilidad de su tío basándose en la investigación oficial. Declaró que no se trata de una creencia personal, sino de las pruebas de las autoridades: "No, no es que yo crea, es que simplemente confío en las pruebas que tiene la Fiscalía y la policía. Me dijeron que tenían ya las pruebas contundentes".

Además la mujer afirmó que "hay ciertas cosas extrañas, que yo he visto, más no tengo una prueba contundente". Alejandra recordó que su madre, esposa de Jorge, fue asesinada hace nueve años en circunstancias "muy similares" a las de su padre, pues "contrataron dos sicarios y me la mataron".

Jorge Hernando Uribe, empresario desaparecido en Cali. Foto: Captura de redes sociales

Cuando dio detalles sobre la relación entre su papá y su tío, contó que en el pasado habían tenido algunos roces: “Ellos en algún momento habían tenido roces, supongo que normales, como los tiene cualquier hermano".



También contó que es la única de la familia que tiene la postura de que su tío tuvo algo que ver en el crimen: "Toda la familia está en contra mía. Hasta mi hermano, todo el mundo, todos están unidos, son todos contra mí", dijo.



En respuesta, Toño Uribe, hermano de Jorge y Juan Carlos, dijo en Mañanas Blu que está "segurísimo" que Juan Carlos no mató a Jorge. Toño cuestionó a su sobrina por llevar sus acusaciones a los medios en lugar de presentarlas formalmente a las autoridades: "Si tiene pruebas, que la lleve a la Fiscalía".

Toño aseguró haber preguntado a su hermano directamente sobre el hecho: "En la primera pregunta que le hice, le dije, Juan, como hermano mayor te pregunto, ¿Vos tenés que ver algo? Me dijo, no, por Dios Toño, vos estás dudando de mí?".

También Toño cuestionó la calidad de los argumentos de la Fiscalía, que según él, se basaron en dos llamadas "insignificantes". Afirmó que una de las llamadas era sobre un "arreglo, Jorge le dijo a Juan que le ayudara a llamar a la señora para una vaina, unos arreglos".

"No sé por qué mataron a Jorge, tampoco sé lo de Clemencia. Entonces yo entiendo, entiendo el dolor de Alejandra, de Andrés, porque tienen una imagen de su mamá terrible y fuera de eso, después toca lo de Jorge", afirmó.

