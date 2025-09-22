Habla hija de asesinado empresario Jorge Uribe en Cali: “Creo versión de Fiscalía sobre mi tío”

En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado Jorge Hernando Uribe hace unos 7 meses en Cali, rompió el silencio sobre el caso que involucra como presunto responsable a su hermano, Juan Carlos Uribe. “No es que yo crea, es que confío en las pruebas que tiene la Fiscalía, CTI y la Policía”, afirmó.

La hija del empresario indicó que ha notado hechos extraños alrededor del crimen, aunque no cuenta con pruebas sólidas. “Hay ciertas cosas extrañas, que yo he visto, más no tengo una prueba contundente”, señaló. También reconoció que aún no ha sido citada por las autoridades: “La Fiscalía no me ha llamado, estoy a la espera de ser citada para ver qué pruebas nuevas hay o qué pasará”.

Al referirse a la relación entre su padre y su tío, sostuvo que existieron algunos roces. “Ellos en algún momento habían tenido roces, supongo que normales, como los tiene cualquier hermano”, explicó. Sin embargo, insistió en que Juan Carlos fue la última persona que vio a su papá con vida: “Estaban en un restaurante almorzando. No tengo idea del encuentro”, continuó.

Durante la conversación, Alejandra recordó el asesinato de su madre en Ginebra, Valle, hace nueve años. “A mi mamá me la mataron en circunstancias muy similares: contrataron dos sicarios y me la mataron de un tiro en la frente”, dijo. En ese ataque también resultaron heridos su hija menor y uno de sus hermanos.



La mujer calificó ese proceso judicial como “atroz y espantoso”, asegurando que lo enfrentó sola. En ese momento señaló a su exesposo como presunto determinador, debido a amenazas y conflictos previos. “Yo tenía en ese momento todo para poder implicarlo, pero con lo que pasa con mi papá, ya ni sé”, confesó.

Frente a la posibilidad de un vínculo entre ambos crímenes, la hija del empresario fue cautelosa: “No podría decir que están vinculados, pero tampoco puedo decir que no, puede caber la posibilidad”, dijo al respecto. Aun así, insistió en que cree en la investigación actual.

“Yo creo que la Fiscalía hizo un trabajo enorme. (Por eso) toda la familia está en mi contra, hasta mi hermano. Son todos contra mí, yo estoy sola, todos me echan la culpa a mí”, relató. Sin embargo, recalcó que en esta ocasión sí ha sentido respaldo: “Hoy por primera vez me he sentido protegida por la Policía”.