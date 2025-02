Reapareció Leonidas Bustos, expresidente de Corte Suprema, vinculado cartel de la toga

Reapareció el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos , vinculado al cartel de la toga, aseguró que salió de Colombia tras ser objeto de amenazas y que está radicado en Ottawa, Canadá. “En una de esas últimas amenazas que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida”, señaló Bustos.

"Quiero dar una explicación acerca de por qué no me encuentro en el país, tuve que salir precipitadamente del país porque fui objeto de varias agresiones físicas, las cuales denuncié en su oportunidad directamente en la oficina del fiscal general, lo hice por escrito y en una de esas amenazas, la última que se me hizo, casi que se atentó contra mi vida, por eso tuve que ausentarme del país para proteger mi vida, señor magistrado", aseguró el exmagistrado

Además, Bustos narró que sostuvo un encuentro en Estados Unidos con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y que en esa cena solo hablaron de la salud de su hermano, allí aseguró que Moreno se acercó a uno de sus escoltas y le ofreció 20 millones de pesos para que el escolta pusiera un negocio con el fin de que le proporcionara información sobre la estadía de Bustos en Miami.

Incluso, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia se refirió al supuesto soborno de un reloj Cartier que recibió de manos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien pagó tres años de cárcel en Estados Unidos por estos mismos hechos: "No me dio el doctor Moreno ninguna clase de reloj, ni me dio relojes o ese en específico, ni tampoco dinero. Él rindió muchas versiones, una en la Fiscalía y otra en la Comisión de Acusación, en ninguna de ellas hasta el año 2017 había mencionado el tema del reloj", dijo.

En cuanto a la pregunta de cuál fue su relación con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien en colaboración con la DEA delató al exfiscal Moreno y a su amigo el abogado Leonardo Pinilla, el magistrado Bustos aseguró que fue en un evento en 2014 cuando él saludó a Lyons, pero que nunca más tuvo ninguna cercanía.