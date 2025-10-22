"Rectificación no es como fiscal Burgos quiere, es como el juez ordena": abogado de presidente Petro

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, defendió en Mañanas Blu 10:30 la manera en que el mandatario cumplió con la orden judicial de rectificar sus declaraciones sobre el fiscal Mario Andrés Burgos, al asegurar que el presidente “ha acatado a rajatabla” las decisiones de los jueces, pero que su postura política e ideológica “no puede ser objeto de censura”.

Carranza explicó que la sentencia de tutela que ordenó la rectificación fue “modulada” por el juez, es decir, ajustada teniendo en cuenta la condición del presidente como líder político y jefe de Estado.

Según el abogado, “la fórmula de corrección fue determinada por el juez atendiendo que el presidente tiene una investidura política y que sus opiniones se dan en ese contexto”.

El jurista sostuvo que no era cierto que Petro hubiera incumplido los plazos judiciales. “El fiscal Burgos puede decir 40 días, 60 días, 30 días, lo que él quiera. Aquí lo cierto es que las alocuciones presidenciales debían hacerse en un espacio oportuno, pero el Consejo de Estado lo impidió”, señaló.



Carranza explicó que el alto tribunal emitió una decisión que obligaba al Presidente a solicitar autorización previa a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para cualquier alocución, lo que —según él— generó una “imposibilidad jurídica” de cumplir el fallo sin desobedecer otro.

“Por cumplir el fallo del juez 54 administrativo no se podía desacatar el fallo del Consejo de Estado. Ahí hay una contradicción grave entre dos jueces de tutela”, afirmó.

Respecto al contenido del mensaje publicado por Petro en la red X (antes Twitter), Carranza sostuvo que el mandatario sí rectificó conforme a lo ordenado, al reconocer expresamente que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias, y que goza de la presunción de inocencia”.

El abogado aseguró que el presidente informó al juez que no podía afirmar que el fiscal no tuviera investigaciones, pues la propia Fiscalía había entregado documentos oficiales en los que constaban procesos abiertos.

“Le escribimos al juez diciéndole: señor juez, yo le voy a cumplir eso, pero hay una cosa que no podría decir porque estaría diciendo mentiras. Por eso el presidente manifestó que sí tiene investigaciones, pero no condenas”, dijo.

Frente a las críticas que apuntan a que Petro suele acompañar sus rectificaciones con expresiones políticas o juicios de valor, Carranza insistió en que eso no significa desacato.

“El hecho de decir que no se comparte un fallo no es ser contradictorio. El presidente respeta los fallos, los acata, tiene un respeto profundo por la independencia judicial. Pero una cosa es obedecer y otra renunciar a su pensamiento político”, explicó.

Según el abogado, las declaraciones del jefe de Estado se enmarcan en su libertad de pensamiento y en su papel como líder político.

“Nadie en el país bajo la Constitución está obligado a cambiar su pensamiento político. Él es una persona que toda la vida ha defendido sus ideas y eso no es reprochable, eso es democrático”, sostuvo.

