Representante Arbeláez sobre juzgar menores como adultos: “No se trata de criminalizar la juventud”

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez explicó en entrevista con Mañanas Blu los alcances del proyecto de ley que busca modificar el régimen de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia y que actualmente se discute en el Congreso.

La iniciativa, de la cual es una de las autoras, pretende que los menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos graves respondan como adultos ante la justicia, como sería el caso del menor que asesinó a Miguel Uribe y que fue enviado a reclusión.



¿Por cuáles delitos se juzgaría a un menor como adulto?

De acuerdo con Arbeláez, el proyecto contempla que delitos como terrorismo, homicidio y secuestro dejen de ser procesados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y reciban sanciones equivalentes a las que enfrentan los adultos.

“Este proyecto lo que busca es modificar el régimen de responsabilidad penal de los menores de edad, que esos mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos que sean graves terminen pagando las penas que pagan los adultos”, afirmó la congresista.

La representante recordó el caso del asesinato de Miguel Uribe, en el que el responsable fue un menor de 15 años. Según explicó, ese crimen refleja cómo las bandas criminales reclutan jóvenes porque las penas para esta población resultan “irrisorias”.

“Este muchacho, en lugar de estar en un aula estudiando o en una cancha jugando fútbol, terminó en manos del crimen organizado precisamente por este incentivo perverso (…) saben y entienden que los jóvenes no tienen que pagar penas tan altas”, señaló.

“No se trata de criminalizar la juventud”

Arbeláez reconoció que la discusión es compleja porque muchos de estos menores también son víctimas de pobreza, abandono y manipulación por parte de estructuras criminales. Sin embargo, subrayó que la propuesta no busca estigmatizar a los jóvenes.

“Lo importante es que esto no se trata de venganza, no se trata de criminalizar a toda la juventud. La gran mayoría de nuestros jóvenes son trabajadores, soñadores y merecen oportunidades”, afirmó.

La congresista agregó que la iniciativa debe complementarse con programas de prevención, apoyo a las familias y más inversión en educación y deporte.

“El Estado tiene una deuda enorme, pero sin desconocer una realidad cruel: hoy las bandas criminales están reclutando jóvenes precisamente porque las penas son muy flexibles”, sostuvo.



Reclutamiento y responsabilidad desde los 14 años

Consultada sobre por qué la propuesta establece el límite de los 14 años, Arbeláez indicó que la mayoría de los jóvenes reclutados por las organizaciones criminales están en ese rango de edad.

“El menor que asesinó a Miguel estaba entrenado. Los entrenan, ya son completamente conscientes de lo que están haciendo y a esta edad están en capacidad de saber las consecuencias de sus actos”, explicó.

La congresista aseguró que uno de los objetivos principales es quitarles a las bandas el incentivo de usar a menores en sus estructuras delictivas.

“Un joven que se atreva a empuñar un arma o a cometer un delito debe entender que va a pagar como un adulto”, puntualizó.

Sobre el futuro de los condenados en caso de aprobarse la norma, Arbeláez confirmó que los jóvenes responsables de delitos atroces cumplirían sus penas en centros penitenciarios ordinarios.

Además, destacó que el proyecto también incluye un componente de resocialización. Según dijo, se busca “entender que los jóvenes necesitan oportunidades, que necesitan estudiar, que necesitan seguimiento desde pequeños, que deben estar en las escuelas o en actividades de niños”.

En ese punto cuestionó programas actuales del Gobierno como “Jóvenes en Paz”, al señalar que la entrega de un millón de pesos a jóvenes delincuentes podría convertirse en un incentivo para la criminalidad.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: