Reveladores audios de testigo de parapolítica con el exsenador Otto Bula

En las últimas horas se conocieron una serie de audios en los que Andrés Vélez Franco, testigo de casos de parapolítica, le pide al exsenador Otto Bula hacer una declaración en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga ante la Corte Suprema de Justicia.

Según publicó el diario El Espectador, el audio, en poder de la Fiscalía, mostraría la amistad que tuvieron Bula y Vélez.

En el audio, Vélez supuestamente le pide a Bula difundir un chisme en la Corte Suprema en contra del excandidato presidencial, diciendo que Óscar Iván Zuluaga había dado plata para la defensa de la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, quien fue acusada de vínculos con paramilitares.

“Asimismo, Vélez le insistía a Otto Bula que la gente lo había dejado solo y que si él declaraba ante la Corte, eso lo iba a beneficiar en su proceso por parapolítica”, explica El Espectador.

Según los audios revelados, Otto Bula se habría negado a declarar contra Zuluaga.“Yo no cuento eso. Qué voy a contar eso. Ni soy amigo de Óscar Iván Zuluaga, ni me consta, ni lo he dicho, ni un carajo. Entonces qué voy a contar (…) Si ese man (Iván Cortés) me está llamando a mí para que vaya a decir mentiras, puede ser muy magistrado y puede ser muy putas, pero yo no voy a decir nada de eso”, dice un aparte del audio.

Incluso, Bula supuestamente enfatiza en que nunca tuvo vínculos con paramilitares, pero que aún así está dispuesto a ser condenado antes de hacer declaraciones falsas.

“Para qué me llama ese man a preguntarme esas maricadas si no tengo nada que ver con eso. Hermano, vea, mejor pago una condena de 200 años, pero yo no voy a decir una mentira contra una persona”, sostuvo Bula.

Luego de la revelación de los audios, el senador Ernesto Macías dijo que esto evidencia que cada vez hay más carteles de falsos testigos.

“Lo que muestra este artículo es ni más ni menos la forma como actúan los crimínales en Colombia, los carteles de los falsos testigos. Así como relatan allí y sobre todo los impresionantes audios que hay allí, es una prueba y muestra clarísima de cómo actúan estos falsos testigos y como la "justicia" o sectores de la justicia los han considerado como importantes cuando no son otra cosa que crimínales que aparecen como falsos testigos”, dijo el senador Ernesto Macías sobre los audios entre Andrés Vélez y Otto Bula.

*Vea el artículo completo de El Espectador aquí , donde se encuentran todos los audios revelados.