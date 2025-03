Revelan nueva hipótesis del asesinato de ‘La Diabla’; esta sería la razón por la que la mataron

Casi un mes después del asesinato de Zaida Andrea Sánchez, conocida como alias ‘La Diabla’ , siguen conociéndose posibles hipótesis de su muerte.

El periodista Jacobo Solano reveló en Pulzo la razón por la cual habrían asesinado a esta mujer, a quien mataron mientras entraba a un hotel en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín el pasado 22 de enero.

De acuerdo con el comunicador Jacobo Solano, luego de la masacre de la familia pastoral apellido Lora, en Aguachica, Cesar, a quien habrían confundido con ‘La Diabla’ y sus acompañantes en un restaurante de esa ciudad, Zaida ya estaba “caliente” para la banda delincuencial que habría cometido su asesinato, por lo que “ya no servía”.

“Cuando la gente se calienta en el mundo del crimen y se ponen muy visibles ya no le sirven a la organización, por lo que hay que entregarlos a las autoridades o mejor darles de baja para que no hablen. Esto fue un claro ajuste de cuentas y que dejó como víctima a ‘La Diabla’. Ya van 6 muertos y no se sabe qué más ha ocurrido”, dijo.

Sobre Zaida Andrea Sánchez

Hay que recordar que alias ‘La Diabla’ era pareja sentimental de Alexánder Gonzales, alias ‘el Calvo’, quien fue asesinado días antes de la masacre de los Lora.

Sobre alias ‘El Calvo’ se conoció que, al parecer, alias ‘La Diabla’ lo habría mandado a asesinar junto con otro hombre que habría sido su amante, con el fin de quedarse con todo el negocio de su esposo.

De allí parte que se habrían producido ciertas represalias en su contra por parte de bandas delincuenciales como el Clan del Golfo .