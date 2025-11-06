En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Revelan pena que podría pagar Juan Carlos Suárez por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Revelan pena que podría pagar Juan Carlos Suárez por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

El joven de 20 años murió tras una brutal golpiza propiciada en un establecimiento comercial en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad