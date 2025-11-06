Revelan pena que podría pagar Juan Carlos Suárez por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Avanza el proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween. Durante la audiencia en contra de Juan Carlos Suárez, presunto asesino del joven de 20 años, se han conocido nuevos detalles, registros, informes y relatos de testigos de lo que sucedió detrás de esa brutal golpiza que le quitó la vida.

En diálogo con Noticias Caracol, el abogado de la víctima, Camilo Rincón, contó la razón por la cual se solicitó el cambio de fiscal pese a la imputación en contra de Suárez por el delito de homicidio doloso con circunstancia de agravación. Dijo que la delegada presentó una serie de “inconsistencias” y pidió que pudiera organizar debidamente el proceso que podía afectar los intereses de las víctimas.

Nuevos videos revelan detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween en Bogotá Foto: Noticias Caracol

Las pruebas que relacionan a Suárez con la muerte de Jaime Esteban

El informe detrás de esta investigación, que recopila toda la información suministrada desde relatos de testigos hasta registros forenses y médicos, detalló la presencia de este hombre al momento de la golpiza que recibió Jaime Esteban en un OXXO en el oriente de Bogotá.

Testimonios recopilados por la Fiscalía General de la Nación detallaron que él (Juan) manifestó su deseo en repetidas ocasiones en agredir a Jaime Esteban porque, supuestamente, acosó mujeres durante la fiesta; incluso, al ser consultadas las dos mujeres -dejadas en libertad- sobre lo sucedido aseguraron que era por eso y él “podía acabar con ese man”.



“El chico de cara pintada de rojo se regresa hacia donde estaban las amigas que se encontraban y les dice -será que lo persigo aliéntenme- donde la amiga de esta persona le dice -no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más-“, fue uno de los relatos que más dejó en evidencia a Suárez en el caso, dado por otro de los entrevistados por el ente investigar sobre el caso.

Además, videos de cámaras de seguridad en el sector dejaron en evidencia cómo golpeó al joven y en un momento, junto a otras personas, lo dejan a su suerte en plena calle y gravemente herido.

Detalles de Juan Carlos Suárez, agresor de Jaime Moreno Redes sociales- captura de pantalla

¿Qué pena podría pagar Juan Carlos Suárez por el asesinato?

“Acá hay un homicidio brutal, cruel, despiadado, desproporcionado, salvaje. Caben todas las palabras más inhumanas que puedan establecerse en la muerte de Jaime Esteban”, expresó el abogado de la víctima, asegurando que quedó fortalecido el material probatorio en contra de Suárez en la muerte del joven de 20 años, desde los videos hasta los testimonios.

Rincón fue claro y explicó la pena que podría pagar este hombre por el asesinato, de no llegar a un acuerdo de responsabilidad: “Estaría expuesto a una pena entre 40 y 50 años”, puntualizó.

“Ante esa pena, el joven no iba a comparecer si se iba a enviar a una detención domiciliaria o peor aún, una libertad condicional. Otro punto ha considerar en esta diligencia era la peligrosidad, si ustedes observan en el video, que, aunque Jaime Esteban ya estaba inconsciente, ellos seguían dando golpes sin ningún tipo de contemplación. Es claro el desprecio a la vida, de estos dos sujetos”, añadió.

¿Dónde se encuentra el otro implicado en la golpiza?

Rincón informó que las autoridades trabajan en dar pronto en dar con la captura de este hombre, quien ayudó a Suárez a atacar a Jaime Esteban. Además, de que se pueda llevar a cabo todo el proceso legal.

“Le pedimos, de acuerdo a la narrativa y a la exposición contundente de la señora fiscal, la solicitud de la vinculación de todos, aquellos, especialmente la mujer de azul que era la que agitaba esa agresión y que contempló como le quitaban la vida, para que cuando se reúnan los materiales probatorios suficientes, sean vinculadas también para que respondan de acuerdo a su participación y asuman las responsabilidades legales del caso”, añadió.

La medida de aseguramiento se llevará a cabo este 7 de noviembre a las 8:30 de la mañana.