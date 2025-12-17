En vivo
Judicial  / "Sabían que empresa no tenía capacidades": así habrían amañado contrato para mantenimiento de MI-17

“Sabían que empresa no tenía capacidades”: así habrían amañado contrato para mantenimiento de MI-17

El coronel Julián Ferney Rincón; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo, y el exasesor de esa cartera, Diego Alejandro Manrique, no aceptaron los cargos que les imputaron en el caso de presuntas irregularidades con el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 que se adelanta en su contra.

