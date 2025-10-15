Sale a la luz nueva hipótesis sobre la muerte de una familia en hotel de San Andrés

Más de 85 días han transcurrido desde el trágico suceso que cobró la vida de una familia bogotana: Viviana Canro, su esposo Nelson, y su nieto Kevin, en una habitación del hotel Portobelo Convention de San Andrés.

El viaje iniciado el 9 de julio de 2025, había sido planeado y pagado por Viviana durante un año y medio con el objetivo de celebrar los cumpleaños de sus padres y compartir un momento de descanso. Sin embargo, todo cambió la mañana del día siguiente, cuando el padre de Viviana, Orlando Canro, subió a la habitación 404 para llevarles café, encontrándose con la puerta cerrada.

Revelan identidades de familia bogotana hallada sin vida en San Andrés. Foto: Captura de redes sociales

En entrevista con Aguas Profundas de Noticias Caracol, Canro dio detalles de lo vivido en aquel hotel. "Ellos ahí dormiditos, mi hija tiradita ahí en el piso dormida y Nelson y el niño sí acostados: dormían arrunchados como dormían ellos. Así quedaron. Tal cual," relató, describiendo cómo halló los cuerpos.

En medio del pánico, Orlando llamó a sus familiares, gritándoles: "¡John, John, se murieron, se me murieron! Amanecieron muertos mi familia", recordó.



Desde el momento en que la familia fue alojada, se presentaron alertas. Aunque Viviana había comprado tiquetes para que los cinco miembros se quedaran juntos, la familia fue dividida en dos torres.

Al ingresar a esta pieza, la familia notó un fuerte olor. Orlando describió este olor como "a una habitación recién pintada" o a "vinilo", además de señalar que las condiciones de limpieza no eran las requeridas, pues faltaban toallas, papel higiénico y jabón.

Tras el hallazgo de los cuerpos, la policía llegó en cuestión de minutos y, según Canro, un hombre que entró al lugar se salió inmediatamente, sin soportar el olor.

Meses después de la tragedia, la investigación sigue arrojando pocas pistas, manteniendo a la familia "en un dolor indescriptible".

La hipótesis principal a la que apuntan los investigadores sobre la causa de las muertes es la fumigación, supuestamente aplicada en la habitación 405 y que habría migrado a la 404.

Sin embargo, el padre de Viviana no se siente satisfecho con esta explicación y ha compartido una hipótesis. Canro atribuye la tragedia al sistema de aire acondicionado y a las obras de mantenimiento que, en su criterio, se estaban realizando mal en el hotel.

Según su teoría, un "gas carbono" pudo haber sido el responsable de las muertes, debido a que el mantenimiento del hotel "no lo estaban haciendo bien".