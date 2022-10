Secretaria ejecutiva de JEP admite contrato “a dedo” para Miguel Samper y Juan S. Rozo

La secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), María del Pilar Bahamón, admitió, en diálogo con BLU Radio, que contrató “a dedo” a Miguel Samper y Juan Sebastián Rozo, una denuncia que hizo la senadora Paloma Valencia.



Dijo que el contrato de 50 millones de pesos para el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras buscaba una ruta de articulación e intercambio de información entre las entidades para garantizar los derechos a las víctimas.



“La JEP, como todas las entidades del Estado, tiene un presupuesto para desarrollar y ejecutar proyectos de inversión que tienda a facilitar el cumplimiento de la misión de la institución. En ese orden de ideas, desde el acuerdo de paz, pasando por el acto legislativo 01 de 2017 y por la ley de procedimiento de la jurisdicción, es un deber establecer un mecanismo de coordinación con los otros componentes del sistema de verdad, justicia y no repetición con las demás entidades que tienen que ver con la atención a víctimas”, dijo.



En ese sentido, añadió que en el contrato, que tuvo una vigencia de un mes, entre el 20 de noviembre al 31 de diciembre, no tuvo nada que ver el expresidente Ernesto Samper.



“María del Pilar Bahamón no conoce al doctor Ernesto Samper. La escogencia del doctor Miguel Samper tiene que ver con la formación profesional que él tiene desde el punto de vista de su carrera profesional”, añadió.



La funcionaria explicó que Miguel Samper hizo un trabajo profundo, sobre el cual dijo que hay un expediente en el cual se puede evidenciar las entrevistas que hizo y el trabajo de campo.



“Ese trabajo es la base para iniciar el proceso de planeación estratégica que este año iniciaron las entidades del sistema. A partir de ese trabajo, y con otros insumos que tiene la institución, se inició el proceso de planeación estratégica”, puntualizó.



Sobre el contrato a Juan Sebastián Rozo, Bahamón dijo que se hizo para buscar identificar grupos de interés que debe atender la JEP para el cumplimiento de su misión.