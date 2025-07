Sigue misterio por familia hallada muerta en San Andrés: “Uno de los tres alcanzó a llegar al baño”

Una tragedia que aún no tiene explicación sacude a la isla de San Andrés. Tres miembros de una familia —padre, madre e hijo de cuatro años— fueron encontrados sin vida dentro de la habitación de un hotel en el sector turístico del archipiélago, sin señales evidentes de violencia ni causas claras de su muerte. Aunque las autoridades manejan como hipótesis preliminar una posible intoxicación, la familia de las víctimas rechaza esta versión y exige respuestas.

Hallazgo en el Hotel Portobelo Convention

El pasado fin de semana, Orlando Carro, padre de Viviana Carro (una de las víctimas), encontró los cuerpos de su hija, su yerno Nelson Hernández y su nieto Kevin Martínez de apenas cuatro años, dentro de una habitación del hotel Portobelo Convention, en San Andrés. El hallazgo, según relató Canro, fue desgarrador.

"Encontré a mi hija sin ropa en el piso, pero su esposo y mi nieto estaban acostados en la cama, inmóviles. Llamé a las autoridades de inmediato, pero hasta ahora nadie me ha dado una respuesta clara", declaró Canro.

La primera versión indicaba una posible intoxicación, pero el primer informe informal entregado a la familia descarta esta posibilidad en el caso del menor. “Hoy en la mañana me dieron un dictamen de Medicina Legal de mi bebé, que a él no me le encontraron nada, su estomaguito vacío, no fue envenenamiento, no fue intoxicación, no fue nada”, agregó Carro.

Policía mantiene hipótesis de intoxicación aérea

El comandante de la Policía en San Andrés, coronel James Evelio Totena, en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, confirmó que los cuerpos fueron encontrados sin signos visibles de violencia y descartó, al menos preliminarmente, la intervención de terceros. Esta ausencia de violencia llevó a las autoridades a considerar la intoxicación como posible causa de muerte.

La intoxicación puede ser por vía aérea o por ingesta. Al no haber señales de violencia, esta es la hipótesis más razonable por ahora, pero será Medicina Legal quien determine la causa exacta explicó el coronel Totena.

Un detalle inquietante revelado por el oficial es que “una de las tres personas alcanzó a llegar hasta el baño y ahí hubo un vómito”, lo cual podría ser una señal de un proceso fisiológico activo antes del fallecimiento. Sin embargo, aún no se tiene certeza de qué sustancia o agente pudo haber causado este cuadro.

Familia rechaza hipótesis oficial y pide celeridad en la investigación

Pese a la insistencia de la Policía, la familia Canro rechaza con firmeza la versión de intoxicación. Insisten en que no descansarán hasta conocer la verdad. “No nos vamos de San Andrés hasta que nos entreguen los cuerpos y sepamos qué pasó. Esto no fue un accidente”, afirmó Carro visiblemente afectado.

El dolor se mezcla con la frustración: “Están esperando los resultados de Medicina Legal, pero lo poco que nos han dicho no concuerda. No hay rastros de comida en el estómago del niño, no hay veneno. ¿Entonces qué fue?”, agregó.

Autoridades forenses trabajan en análisis detallados

Desde el mismo día del hallazgo, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron el control de la escena. Se tomaron muestras ambientales, se inspeccionaron instalaciones como sistemas de aire acondicionado y posibles filtraciones de gases tóxicos. El coronel Totena confirmó que “no se encontraron indicios de elementos extraños visibles en la habitación”, aunque aclaró que “todo está en proceso de verificación forense”.

Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal donde se adelantan estudios toxicológicos y patológicos más profundos. Se espera que en los próximos días haya resultados más concluyentes, especialmente sobre los cuerpos de los adultos, Viviana y Nelson.

Un dolor que enluta a Bogotá y a San Andrés

Las víctimas habían llegado desde Bogotá para disfrutar de unas vacaciones familiares. Viviana tenía 42 años; Nelson, 45; y el pequeño Kevin, apenas cuatro. La noticia ha generado un profundo pesar no solo en el archipiélago sino también en la capital, de donde eran originarios.

"Indiscutiblemente es una situación lamentable que enluta a todos los habitantes del archipiélago", manifestó el coronel Totena, quien aseguró que la Policía y demás autoridades brindan acompañamiento a la familia.