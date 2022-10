Sin duda es un montaje de la DEA y de la Fiscalía: Santrich sobre caso Bermeo

El exjefe guerrillero Jesús Santrich, que este martes cumple un año preso por su supuesta relación con un cargamento de droga y quien podría ser extraditado a EE.UU., calificó como un “montaje de la DEA y la Fiscalía” ese proceso, así como el de un presunto soborno para beneficiarlo a través del exfiscal de la JEP Julián Bermeo.



“Yo entiendo que esto es una secuencia. El primer montaje en que me vinculaban con un cartel mexicano, luego la famosa pérdida del correo a través de 4-72 que simplemente era que se estaban dando cuenta para este nuevo montaje que no les resultó”, dijo Santrich quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota.



“De momento lo que se ha dicho es que fueron iniciativas de la Fiscalía, que fueron dineros de la Fiscalía. El montaje, para mí, sin duda es de la DEA y la Fiscalía”, añadió.



“Ya el mismo Fiscal general de la Nación ha dicho que yo no tengo que ver en ese suceso”, sostuvo.



Santrich declaró que el propio indictment [acusación] de los Estados Unidos deja sin piso las afirmaciones de Néstor Humberto Martínez.



“Yo no tengo ningún tipo de relación con cartel alguno, el fiscal desde el primer momento en que me capturó dijo que tenía pruebas irrefutables de esa conexión y que yo estaba vinculado a un negocio que luego el indictemnt que mandan los EE.UU. lo desmienten en la medida en que nunca hubo cocaína, nunca hubo dinero y nunca hubo representantes de ningún cartel”, sostuvo.

“Es una ficción que lo pasaron como noticia verdadera y es lo que pretenden seguir afianzando”, agregó.



Santrich aseguró que desde su captura no se ha presentado ninguna prueba que lo vincule con los cargos.



“Este ha sido un año de un proceso en el que nadie me ha podido presentar una sola prueba en la que yo tenga algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Y esa prueba no la van a conseguir ni aquí ni en los EE.UU. sencillamente porque no existe tal vínculo”, declaró.



Frente a las relaciones con otros desmovilizados, Santrich sostuvo que estas son buenas y basadas en el respeto y el respaldo.



“Siempre me he sentido respaldado por mi partido y en especial por la base de excombatientes, de compañeros y excompañeros que estuvieron integrando el proyecto guerrillero insurgente de Farc y que ahora integran el proyecto de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Aquí he tenido desde el principio el respaldo de la dirección en la asistencia jurídica, en la asistencia soldaría, en las visitas a la cárcel”, sostuvo.



Vea acá: Entregas controladas y otras similitudes en operativos contra Santrich y Bermeo



“Mi relación es buena con toda la militancia y con la dirección de las Farc , incluyendo a Rodrigo Londoño”, declaró.



Preguntado sobre sus dibujos, uno de los cuales se ha asegurado fue regalado a un narcotraficante, Santrich también se pronunció.



Publicidad