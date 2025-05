¿Sin garantías para declarar? Sandra Ortiz denuncia que Fiscalía le negó seguridad a sus hijas

Mañanas Blu 10 AM conoció que la Fiscalía le negó una solicitud de esquemas de seguridad a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz para sus hijas que hoy tienen 13 y 24 años. Ortiz ha sido salpicada por la presunta entrega de tres mil millones de pesos al expresidente del Congreso colombiano, Iván Name, para favorecer al Gobierno en el legislativo.

Cabe recordar que este programa habló con el abogado de Ortiz, el penalista Oswaldo Medina, quien señaló que con el proceso judicial, el nivel de riesgo de Sandra Ortiz se elevó a un nivel extremo. Y aseguró que, el 15 de marzo, “se comunicanlos directores de la unidad de protección de la Fiscalía, le ofrecen a su hija menor un esquema de protección, porque actualmente no tiene, una niña de 12 años, no tiene esquema de protección, vive con su papá. Ellos están divorciados, pero pues vive con su papá, porque pues Sandra naturalmente está detenida”.

Y a renglón seguido, aseguró que la defensa esperó mes y medio a que se materializaran “las medidas de protección, medidas que nunca llegaron”. Describió que el desespero y el estado de vulneración en el que Sandra Ortiz estaba por la seguridad de sus hijas “era terrible”. Dijo que la vio “quebrada en llanto”, preocupada porque no sabía qué le iba a pasar a su hija (menor).

El abogado explicó que la hija mayor de Ortiz tiene un esquema de protección de la UNP y quien no ostenta uno es la menor. Y en el momento del ofrecimiento del ente de control, él le dijo que no fuera a renunciar a la seguridad de la UNP hasta tanto no se le otorgara la protección de la Fiscalía.

El 23 de mayo, según conoció Blu Radio, la Fiscalía terminó negando la solicitud seguridad, tres meses después del ofrecimiento de la misma; lo que la defensa y Ortiz han tomado como otra muestra de falta de garantías en el proceso.Por esta razón, la exconsejera que fue llamada a rendir testimonio en la Corte Suprema este lunes 26, en el proceso que adelanta el magistrado Francisco Javier Farfán contra el expresidente del Senado Iván Name, pero guardó silencio.

¿Y si la llama la Comisión de Acusación?

De forma paralela, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió un expediente contra el magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional, quien previamente fue secretario jurídico de la Casa de Nariño en el gobierno de Gustavo Petro.

Fernández ha sido señalado por Sandra Ortiz, pues según la exsenadora, el dineroentregado a Iván Name tenía como objetivo la modificación del orden del día en el Senado para asegurar su elección como togado del alto tribunal. Sin embargo, aún no hay una citación o llamado a Sandra Ortiz.

El martes entrante la célula legislativa citará al representante Christian Garcés, el veedor Pablo Bustos y a Samuel Ortiz, denunciantes contra Fernández para que ratifiquen y amplíen la denuncia. Es probable que, si la exsenadora continua sin las garantías que exige, también guarde silencio en esa diligencia.

El expediente contra el magistrado de la Corte Constitucional está en manos de un triunvirato coordinado por el representante de Cambio Radical, Carlos Cuenca Chaux. Junto a los congresistas Wilmer CarrilLo del partido de la U y Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde. Esta última colectividad ha sido la principalmente salpicado en todo el escándalo, por ser el partido de Ortiz, Name y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.

