“Teniendo elecciones en octubre, es muy mal mensaje que se libere al hijo de 'La Gata': Ariel Ávila

La salida de la cárcel de Jorge Luis Alfonso López hijo de la empresaria de chance Enilce López, mejor conocidas como ´La Gata, causó un revuelo en Colombia en pleno proceso de la paz total y aún más por su nombramiento como facilitador de paz. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde y exmiembro de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, se refirió a la salida de Alfonso López y se mostró sorprendido por la decisión. Además, habló del grupo con el López sería facilitador en temas de paz.

“Lo primero es que la ley permite que existan personas que puedan facilitar el sometimiento de organizaciones criminales. En el caso del señor Jorge Luis Alfonso López no sé cuál es el poder de él porque no le conozco ningún poder, él lleva en la cárcel varios años. Allá sigue operando el Clan del Golfo con otros mandos, su influencia más allá de ir a pedirles el favor que se desmovilicen no es muy grande; me pregunto ¿cuál es la influencia de él territorial a la luz de los dos actores criminales que operan en esa zona?, estoy sorprendido. Lo que dijo el comisionado de paz es que es un permiso hasta el 22 de marzo y que van a ver y que se interpretó mal, pero en teoría a hoy, estando allá el Clan del Golfo y en un sector del sur de Bolívar el ELN, le veo muy poca o nula incidencia al señor en cualquier posibilidad de sometimiento de grupos criminales”, indicó.

Ávila se refirió también a la posible injerencia de Alfonso López en temas políticos, teniendo en cuenta la jornada electoral regional que se tendrá en octubre de este 2023.

“Ellos tienen una influencia muy grande, sobre todo en el municipio de Magangué que es la casa de ellos y de algunos otros municipios alrededor, pero su influencia cuenta en la elección de la Gobernación de Bolívar, que es pactada entre élites locales, entonces es una lógica que esos votos suman…teniendo elecciones locales el 29 de octubre creo que es muy mal mensaje que el hijo de ‘La Gata’ este por fuera así este supervisado, como dicen que va a estar, creo que no es necesario. En un año electoral este tipo de libertades a personas que vienen de la relación entre política y criminalidad no es positiva”, indicó

Finalmente, el senador se refirió al llamado ‘Pacto de la Picota ’ y aclaró que “los tipos de beneficio jurídicos que se reciban para el sometimiento solamente se darán después de las negociaciones, no antes”.

Aunque efectivamente a Alfonso López le otorgaron la libertad, el Gobierno nacional aclaró que en ningún momento se solicitó dicha medida, por lo que pedirán que se revoque.

Escuche la entrevista completa: