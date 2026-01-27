En vivo
Tras captura por presunto abuso de papá de bebé que murió en jardín de La Calera, madre se pronuncia

Tras captura por presunto abuso de papá de bebé que murió en jardín de La Calera, madre se pronuncia

La mañana de este martes 27 de enero las autoridades confirmaron la captura del padre del menor Liam Gael Rodríguez, vinculándolo preliminarmente con un presunto abuso sexual contra el niño.

Habla familia de menor que perdió la vida en un jardín de La Calera: "Un sándwich"
Habla familia de menor que perdió la vida en un jardín de La Calera: "Un sándwich"
Foto: Séptimo Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

