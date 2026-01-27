Tras captura por presunto abuso de papá de bebé que murió en jardín de La Calera, madre se pronuncia

La Fiscalía General de la Nación dio un giro en la investigación por la muerte de Liam Gael Rodríguez Narváez, el bebé de 11 meses que falleció el pasado 29 de septiembre de 2025 en un jardín infantil de La Calera.

En una nueva diligencia, las autoridades confirmaron la captura del padre del menor, vinculándolo preliminarmente con un presunto abuso sexual contra el niño. Este nuevo enfoque del ente acusador surge mientras aún se esperan los informes técnicos y periciales definitivos que permitan establecer con exactitud los delitos a imputar.

El trágico suceso se remonta a la mañana en que el menor fue dejado en el jardín infantil Arkids, un establecimiento que, según las investigaciones posteriores, operaba sin los permisos legales de la Secretaría de Educación. Horas después de la entrega del bebé, la madre recibió una llamada informando que su hijo había sufrido una broncoaspiración; no obstante, el pequeño ingresó al centro de salud local sin signos vitales. Las contradicciones marcaron el inicio del caso, ya que mientras el jardín aseguraba que el niño no había ingerido alimentos, la familia denunció inconsistencias en los relatos de las docentes y falta de transparencia sobre lo ocurrido dentro de las instalaciones.

Habla familia de menor que perdió la vida en un jardín de La Calera: "Un sándwich"

Tras la captura del papá del niño, en entrevista con Blu Radio Juan Manuel Castellanos, abogado, quien desde hace cerca de cuatro meses representa a la familia del menor, indicó que: “Soy apoderado de víctimas y efectivamente le suscribí un poder al señor Michael como apoderado de víctimas. El día de hoy, por los medios abiertos, me enteré de su captura”.

“Lo que me llama poderosamente la atención es que el señor Michael siempre ha estado pendiente de la investigación, siempre se ha hecho presente en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y ha mostrado interés en que el caso se esclarezca”, añadió Castellanos, enfatizando en que no va a representar al padre del menor.

Tras conocerse la noticia, Mildret Narváez, madre de Liam Gael, indicó en Blu Radio que rechaza esta acusación de las autoridades, pues "siempre hemos sido unos papás responsables, dedicados, tanto él como yo”.

La mujer dijo que la noticia la tomó por sorpresa y que "la verdad no pienso que sea así y no estoy de acuerdo con las respuestas que ellos dieron de que fue por un abuso sexual y que el culpable es mi pareja sentimental. Y es plenamente y completamente falso, rotundamente falso y la verdad no estoy de acuerdo y pido y exijo a las autoridades que hagan su respectiva investigación sobre el caso", finalizó.