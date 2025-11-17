Tras confesión de hombre sobre asesinato de mujeres en Cali, hablan familiares: "Se reían"

En agosto de 2022, un doble homicidio ocurrido en Cali generó conmoción en el Valle del Cauca. Las víctimas, Elizabeth Alejandra Rojas, de 17 años, y Karen Gissel Canelo Guevara, de 21, ambas residentes en Yumbo, fueron reportadas como desaparecidas el 19 de agosto, luego de desplazarse a la capital vallecaucana.

La búsqueda comenzó tras la alerta de sus familias, pero pocos días después la Policía recibió información de habitantes de Siloé sobre restos humanos encontrados en una alcantarilla del sector. Posteriormente, las autoridades confirmaron que los tejidos blandos pertenecían a las dos jóvenes, quienes habrían sido asesinadas y desmembradas.

La investigación avanzó gracias a una línea clave: una fotografía publicada por las víctimas en Facebook el día de su desaparición. En la imagen se observaban las prendas que llevaban, lo que permitió a los investigadores cruzar datos con cámaras de seguridad y reconstruir su recorrido.

Gissel Canelo y Elizabeth Rojas Fotos: suministradas

Las grabaciones mostraron a las jóvenes llegando a la estación Brisas de Mayo del MIO Cable y luego ingresando a la vivienda de Germán Evelio Yáñez, alias ‘El Enano’, de 48 años, y su hijo Jhon Michael Lenis, de 26.



Con estas evidencias, las autoridades capturaron a los dos sospechosos el 11 de octubre de 2022. Aunque los señalados no aceptaron los cargos, un juez les imputó homicidio agravado y desaparición forzada.

En entrevista con Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda, Jhon Michael Lenis aseguró que el crimen se cometió por orden de "mandos superiores" vinculados a una estructura dedicada al tráfico de armas, y que las jóvenes habrían perdido un cargamento ilegal. Además, describió el proceso de desmembramiento y la eliminación de los restos a través del sistema de alcantarillado.

Habla hombre señalado de acabar con la vida de dos jóvenes en Cali junto a su padre Foto: Más Allá del Silencio

Tras estas revelaciones, Keidy Liseth Garzón Canelo, hermana de Karen, relató cómo se desarrolló el proceso:

“En la alcantarilla encontraron partes de un cuerpo, entre ellas un útero y la blusa de una mujer. Al principio pensaron que se trataba de un animal en descomposición por el agua acumulada. Pero al revisar con más detalle, hallaron órganos que, al parecer, pertenecían a un ser humano”, contó sobre el hallazgo del cuerpo de su hermana.

Añadió que identificó a Karen porque “el útero encontrado pertenece a una persona que ya tuvo un bebé. En ese momento lo confirmé, porque ella tiene un niño de cuatro años”.

Sobre la captura de los implicados, Garzón afirmó que no conocía a ninguno de ellos. “Dijeron que no tenían nada que ver y se reían, como si desafiaran a la autoridad, diciendo: ‘Me salvo de esta’”.

La mujer agregó que cree que “en sus fiestas y para llevar a cabo todo eso consumían sustancias; en su locura y durante sus excesos, eso podía llevarlos a cometer esos actos”.