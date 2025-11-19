En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Tribunal Administrativo de Cundinamarca protege derechos de embarazada en concurso de méritos

Tribunal Administrativo de Cundinamarca protege derechos de embarazada en concurso de méritos

La concursante de méritos de la Contraloría General de la República, solicitó presentar su examen escrito en Bogotá debido a que cursa un embarazo catalogado como de alto riesgo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad