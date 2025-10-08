En vivo
Tribunal confirma sanción de siete años para menor que disparó contra el senador Miguel Uribe

Tribunal confirma sanción de siete años para menor que disparó contra el senador Miguel Uribe

La decisión se mantuvo en firme luego de que la defensa del joven apelara la sanción.

Momentos antes del atentado a Miguel Uribe
Foto: captura de video y Miguel Uribe
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la sanción de siete años de internamiento en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) contra alias 'Tianz', el menor de edad que disparó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.

La decisión se mantuvo en firme luego de que la defensa del joven apelara la sanción impuesta por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas demostraron plenamente su responsabilidad en el ataque.

El menor fue grabado por cámaras de seguridad en el momento en que descendía de un vehículo, seguido del ataque con una pistola Glock 9 milímetros en el parque El Golfito. Minutos después intentó huir, pero fue capturado en flagrancia a pocas cuadras del lugar.

Menor que disparó contra Miguel Uribe
pantallazos de videos.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió además la captura de siete personas presuntamente involucradas en la planeación y ejecución del atentado. Entre ellos se encuentra alias 'El Costeño', señalado de reclutar al menor y de suministrar el arma utilizada en el ataque.

Mientras la sanción contra alias 'Tianz' queda en firme, los demás implicados enfrentan procesos judiciales en curso por su presunta participación en el magnicidio que conmocionó al país.

