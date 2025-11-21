Tribunal confirmó condena contra periodista que golpeó a su expareja en ascensor en 2022

En 2022 el nombre de Juan Fernando Barona salió a la palestra pública por un vídeo donde se le ve agrediendo a su entonces pareja, esto, en compañía de uno de sus amigos quien actuó como cómplice en la golpiza a la mujer al interior de un ascensor. La Fiscalía lo acusó por violencia intrafamiliar y este viernes el caso tuvo un nuevo desarrollo.

En la tarde de este viernes tuvo lugar una audiencia donde el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 32 meses contra Barona por lesiones personales agravadas por violencia de género y modificó la sentencia de William Vergara, a quien también condenó a 32 meses al pasar de cómplice a coautor.

Durante la diligencia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía por su actuación en el caso.

Agresión de Juan Fernando Barona a su exnovia. Foto: captura de pantalla.

“Tratándose de una agresión perpetrada contra una mujer y cuya dinámica evidenciaba un patrón de dominación, subordinación y trato degradante de poblaciones de género, era exigible que la investigación se orientara bajo un enfoque transversal de género”, fue el regaño del magistrado a la Fiscalía.



Todo comenzó en noviembre de 2022 cuando el vídeo salió a la luz pública y después de eso, según la Fiscalía, Nicolás Vergara, amigo del periodista, insultó a Danielle y le dijo palabras como celosa y tóxica. Luego, ella respondió revelando una infidencia que a Barona no le gustó.

La pareja empezó a discutir y, posteriormente, en el testimonio se leyó que mientras Daniella se paró al baño, su novio y su amigo la dejaron sola y se fueron al apartamento, en donde el periodista vivía con la mujer.