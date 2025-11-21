En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Tribunal confirmó condena contra periodista que golpeó a su expareja en ascensor en 2022

Tribunal confirmó condena contra periodista que golpeó a su expareja en ascensor en 2022

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este viernes la condena contra el periodista Juan Fernando Barona por lesiones personales agravadas por violencia de género en un caso que generó indignación.

