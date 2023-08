"Trino del presidente no es comunicación oficial sobre reformar a la justicia": Corte Suprema

El presidente de la Corte Constitucional, Fernando Carrillo, se pronunció sobre el trino del presidente Gustavo Petro en el que anunció que iba a crear una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de justicia, con el fin de redactar la reforma que se presentará en el Congreso.

"Para nosotros, un trino del señor presidente no es una comunicación oficial y no lo podemos recibir como una comunicación oficial, acerca de las cosas que él quiera reformar a la justicia. Me imagino que más adelante explicará sus ideas", dijo el magistrado Carrillo.

Asimismo, el magistrado indicó: "Las cuestiones sobre ideas son bienvenidas, pero la cuestión es cuando se materializan las ideas y cómo se han de materializar; en el marco de la colaboración armónica de los poderes, nosotros podremos dar algunas ideas pero en este momento hablar sobre una reforma a la justicia sin tener claras cuáles son las bases para esa reforma a la justicia, entenderán".

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la reforma a la justicia que esta preparando el Gobierno tiene la lucha contra la impunidad y la corrupción como dos pilares importantes para la construcción de esa iniciativa.

