UNGRD: Presidencia y DIAN no entregaron pruebas a la Fiscalía; Tribunal otorgó prórroga

Blu Radio tuvo acceso a la audiencia reservada que se llevó a cabo el pasado 2 de abril de 2024 en el Tribunal Superior de Bogotá, cuyo objetivo era la legalización de nuevas pruebas dentro del proceso contra Carlos Ramón González.

La diligencia, realizada a altas horas de la noche, estuvo marcada por una fuerte discusión en torno al acta de notificación del 5 de marzo, firmada por el magistrado Jaime Andrés Velasco, en la que se autorizó a la Fiscalía para adelantar trabajos de Policía Judicial. Estos tienen como fin determinar si existen méritos suficientes para imputar cargos al exfuncionario del Gobierno Petro por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

En dicho documento, se permitió a los investigadores rastrear movimientos migratorios, cuentas bancarias y transferencias, así como solicitar a la Presidencia información sobre posibles cámaras de seguridad y grabaciones de las fechas en que el principal testigo del caso, Olmedo López, afirma haberse reunido con el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, en la Casa de Nariño. Este encuentro, conocido como “El Cónclave”, habría servido –según López– para orquestar el direccionamiento de contratos a congresistas.

Presidencia y DIAN no entregaron pruebas solicitadas por la Fiscalía Foto: suministrada

Lo que se reveló en la audiencia es que, a menos de un mes de haberse emitido la orden judicial, la Presidencia aún no ha entregado a la Fiscalía el material probatorio solicitado. En particular, no se ha remitido la información sobre los registros de seguridad en la Casa de Nariño, que incluyen:



Consulta sobre la existencia de cámaras de seguridad en el salón de antesala al Consejo de Ministros, la oficina del director del DAPRE y otras dependencias cercanas dentro del Palacio de Nariño.

En caso de que existan, copia de los videos que registren reuniones entre Carlos Ramón González Merchán, Olmedo de Jesús López Martínez, Sandra Liliana Ortiz Nova y otros servidores públicos, en el período comprendido entre el 18 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023.

Asimismo, en el acta de notificación del 5 de marzo, se le pidió a la DIAN remitir información tributaria de Carlos Ramón González. Sin embargo, en la diligencia de anoche, presidida por el magistrado Dagoberto Hernández Peña, se confirmó que la entidad tampoco ha entregado estos documentos, que incluyen:



El RUT histórico desde su inscripción hasta diciembre de 2024.

Declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente, junto con sus correcciones, o certificación en caso de no haberlas presentado.

Información exógena tributaria y cambiaria en formato Excel, tanto la reportada por él como la informada por terceros.

Resoluciones de facturación en formato PDF y reporte de facturación electrónica en formato Excel.

Certificación de las personas que firmaron sus declaraciones de renta como contribuyentes, representantes legales, contadores o revisores fiscales.

Identificación de posibles procesos de normalización tributaria, activos omitidos en el país o en el exterior, y deudas inexistentes.

Reporte de operaciones sospechosas.

Finalmente, el magistrado Dagoberto Hernández Peña emitió una serie de consideraciones al cierre de la audiencia, concediendo una nueva prórroga para que las entidades envíen la documentación requerida.

Presidencia y DIAN no entregaron pruebas solicitadas por la Fiscalía Foto: suministrada

Publicidad

Decisión del Tribunal

Basta con lo expuesto hasta este momento para autorizar la prórroga solicitada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual se concederá por un plazo contado a partir del viernes 4 de abril de 2025

Por último, el Tribunal precisó que, en lo que respecta a la compulsa de copias solicitada por la representación de víctimas en La Guajira, esta tiene la libertad de acudir a las instancias que considere pertinentes para formular las respectivas denuncias, si estima que se ha configurado alguna falta disciplinaria en la DIAN o en la Presidencia de la República.