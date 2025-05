“Usted tiene derecho a mentir”: magistrado auxiliar en audiencia de la Corte a Sandra Ortiz

Mañanas Blu 10AM tuvo acceso a extractos de la diligencia de Sandra Ortiz ante la Corte Suprema del 14 de junio del 2024. La exconsejera presidencial fue citada en calidad de testigo en los casos de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, que lleva el magistrado de la sala de instrucción Francisco Javier Farfán; que en su más reciente decisión, ordenó la medida de aseguramiento a los expresidentes del legislativo.

Este testimonio hoy cobra mucho más valor porque coincidiría con muchas de las pruebas que tiene la Fiscalía, sobre la entrega de dineros en el Congreso para presuntamente favorecer al Gobierno. Como aún no da testimonio formal en la Fiscalía, durante esta diligencia no podía auto incriminarse o perdería la oportunidad de negociación con el entre de control.

La diligencia duró casi tres horas e inició con una aclaración hecha por el magistrado auxiliar Alex Movilla del despacho de Farfán que, según varios abogados penalistas que consultamos, es anormal y puede inducir a que la persona mienta o se equivoque.

“Le informamos además que si usted falta a la verdad o la calla parcial o totalmente con respecto de usted. Atención a esto, si respecto de su situación usted me dice me dice mentiras, usted falta a la verdad no ocurre absolutamente nada”, señaló el magistrado auxiliar.

Y a renglón seguido continuó, “(...) si yo le hago una pregunta y usted considera que si la respuesta que me ofrece o le ofrece a la Corte, es una respuesta veraz, pero que le causa perjuicio a sus interés jurídicos, usted tiene derecho a mentir”.

Cabe aclarar, que en la constitución están consagrados los derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio. Pero no existe el derecho a mentir y menos que un magistrado induzca al testigo a que lo haga.

Eso fue al inicio, pero una hora después, el magistrado insiste: esta vez preguntando si fue quien recibió plata de Sneyder Pinilla para entregarla a Iván Name.

“De acuerdo a lo que dice le hizo entrega de el dinero a usted acá en la ciudad de Bogotá y (...) la acompañó a algún sitio en el cual él afirma o por lo menos deduce que usted entregó los tres mil millones de pesos al senador Iván Leonida Names Basque. Reiterándole que tiene derecho a no autoincriminarse, que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a mentir, y que si usted miente respecto de usted, esa situación no trae como consecuencia jurídica el que incurre en el punible de falso testimonio, se le pregunta, doctora, sobre estos sucesos, sobre esta situación factual que se le pone de presente, ¿usted tiene o no algún conocimiento?” afirmó el togado.

A lo que Sandra Ortiz decidió acogerse al derecho a guardar silencio.

“Señor magistrado, por lo que usted acaba de mencionar y que además lo vienen mencionando los medios de comunicación, porque yo me enteré y ellos son los que hoy me están señalando, entonces yo guardo mi derecho a guardar silencio, no”, aseguró la exsenadora.