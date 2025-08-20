Publicidad

Víctima de las "chuzadas" del DAS interpone tutela contra decisión de la Corte Suprema

Víctima de las “chuzadas” del DAS interpone tutela contra decisión de la Corte Suprema

La periodista Claudia Julieta Duque, reconocida por denunciar las interceptaciones ilegales del extinto DAS acudió a la acción de tutela contra la Corte.

Periodista Claudia Julieta Duque
Periodista Claudia Julieta Duque.
Foto: Suministrada El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: agosto 20, 2025 12:23 p. m.

El caso tiene como principal implicado a Ronal Harbey Rivera, exfuncionario del DAS, procesado por integrar el llamado grupo G-3 que ejecutó seguimientos, amenazas y hostigamientos sistemáticos contra Duque entre 2001 y 2004.

Aunque en 2023 el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 150 meses de prisión y declaró los hechos como crimen de lesa humanidad con componente de género, la Sala Penal de la Corte Suprema revocó la condena en mayo de 2025 y dejó en firme una sentencia absolutoria.

La periodista Claudia Julieta Duque, representada por el abogado Emmanuel Vargas Penagos, interpuso casación alegando que negar este recurso desconoce obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, el pasado 1 de julio la Corte Suprema se abstuvo de dar trámite al recurso, calificándolo como “absolutamente improcedente”.

En la tutela, Duque sostiene que esta decisión afecta su derecho a la igualdad procesal frente a la defensa, que sí cuenta con la figura de la impugnación especial. También argumenta que se desconoce la perspectiva de género y el carácter de lesa humanidad de los crímenes, lo que incrementa la obligación del Estado de garantizar un acceso efectivo a la justicia.

El recurso busca que se reconozca la posibilidad de que las víctimas puedan acudir a la casación en contextos de graves violaciones de derechos humanos.

Publicidad

Para Duque, cuya lucha ha sido fundamental en la visibilización del escándalo de las “chuzadas” y en la tipificación de la tortura psicológica como delito autónomo, la negativa del alto tribunal constituye una nueva forma de revictimización.

